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"Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları" filminin fragmanını izle
ABD yapımı haftanın son animasyon türündeki filmi "Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları", birçok hayvanın bir arada yaşadığı, eğlenceli bir çiftlikte yaşananları konu ediniyor.
Sinema 19.09.2019, 10:40 19.09.2019, 10:53 Tuğçe Hanım
"Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları" filminin fragmanı izle
Yönetmenliğini Pippa Seymour'un üstlendiği filmde seslendirmeleri aralarında Alfred Hill, James Kane ve Stephanie Magee'in bulunduğu birçok ünlü oyuncu gerçekleştirdi.
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