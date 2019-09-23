Engelsiz Filmler Festivali'nde 5 yerli film var

Bu yıl yedinci kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’nde, ulusal ve uluslararası festivallerde ses getiren son dönem yapımlarının yer aldığı 5 yerli sinema filmi festival seyircileri ve sinema profesyonellerinin beğenisine sunulacak.

Son yıllarda adından sıkça söz ettiren filmlerin yer aldığı Engelsiz Yarışma’da; Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği ve dört eski askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğunu anlatan Anons filmi; Banu Sıvacı’nın, zamanını güvercinleri ile ilgilenerek geçiren genç bir adamın hayatın gerçekleri ile yüzleşmesini konu alan Güvercin filmi, Ali Vatansever’in, gecekonduda yaşayan bir çiftin, mahallede çıkan kentsel dönüşüm söylentileri sonrasında değişen hayatlarına odaklanan Saf filmi, Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin dilsiz bir genç kızın hikayesini anlatan Sibel filmi ve Emre Yeksan’ın şehir hayatını terk ederek ormanda yaşamaya başlayan bir adamın hikayesini anlattığı Yuva filmi Engelsiz Yarışma ödülleri için yarışacak.

İlk kez görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak seyirciyle buluşacak olan filmlerin gösterimi sonrasında film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler gerçekleşecek. Söyleşilere işaret dili çevirmenleri de eşlik edecek.

Sinemanın Değerli İsimleri Jüride

Engelsiz Yarışma’nın bu yılki jürisinde ise sanat yönetmeni Natali Yeres, yapımcı Yonca Ertürk ve sinema yazarı Burak Göral bulunuyor.

Jürinin belirleyeceği En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleri ve Braille alfabesi ile de basılan pusulalarla seyirciler tarafından oylanarak belirlenecek Seyirci Özel Ödülü, 19 Ekim Cumartesi akşamı Goethe-Institut Ankara’da düzenlenecek Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.

Engelsiz Yarışma bölümünde yer alan filmler bu yıl; 7-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu (SineBu), 11-13 Ekim tarihleri arasında Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi, 16-20 Ekim tarihleri arasında ise Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara’da izlenebilecek.

Tüm Gösterim ve Etkinlikler Ücretsiz

Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.

Engelsiz Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye www.engelsizfestival.com adresinden ulaşabilir; Festival’in Facebook, Instagram, Twitter hesaplarından duyuruları takip edebilirsiniz.