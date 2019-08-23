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Kod Adı: Angel ile Heyecan Devam Ediyor

Kod Adı: Olympus ve Kod Adı: Londra serilerinin devam filmi Kod Adı: Angel, aksiyona kaldığı yerden devam ediyor ve 23 Ağustos’ta vizyona giriyor.

Sinema 23.08.2019, 11:28 23.08.2019, 11:33 Tuğçe Hanım
Kod Adı: Angel ile Heyecan Devam Ediyor
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Kod Adı: Olympus ve Kod Adı: Londra serilerinin devam filmi Kod Adı: Angel, aksiyona kaldığı yerden devam ediyor ve 23 Ağustos’ta vizyona giriyor.

Kod Adı: Olympus ile başlayan, Kod Adı: Londra ile devam eden politik aksiyon serisi, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla 23 Ağustos’ta izleyiciyle buluşuyor. Başrolleri, diğer filmlerde olduğu gibi Gerard Butler ve Morgan Freeman paylaşıyor.

Gerard Butler’ın canlandırdığı Gizli Servis Ajanı ve Başkan’ın koruması Mike Banning, serinin üçüncü filminde bambaşka bir mücadele vermek zorunda kalıyor. Morgan Freeman’ın hayat verdiği Başkan Allan Trumball, hayatını tehdit eden bir hava saldırısına uğruyor ve Ajan Mike, hayatı ile kariyer seçimlerini sorgulamaya başlıyor. Ancak hesaba katmadığı bir şey var: Ajan Mike, karalama kampanyasının hedefi haline geliyor ve başkana suikast düzenleme teşebbüsü ile suçlanıyor. Kod Adı: Angel, Ajan Mike’ın gerçek tehdidi ortaya çıkarmaya çalışırken yaşadıklarını, kendi ajansı ve FBI’dan kaçmak zorunda kalmasını konu alıyor.

Aksiyon dolu sahneleri ile yine sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak Kod Adı: Angel, Cinemaximum salonlarında hikâyenin bir parçası gibi hissetmenizi sağlıyor.

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#Kod Adı: Angel #sinema #film #Kod Adı: Olympus #Kod Adı: Londra #aksiyon
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