“Kuşatma-7 Uyuyanlar” 4 Ekim’de sinemalarda
Müzisyen ve Edebiyatçı Sanatçı Ahmet Şafak’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı “KUŞATMA - 7 Uyuyanlar” sinema filmi 4 Ekim'de Türkiye, Kıbrıs, Avrupa ve Azerbaycan'da gösterime giriyor.
Müzisyen ve edebiyatçı kişiliğiyle tanınan Sanatçı Ahmet Şafak, hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünü üstlendiği "Kuşatma - 7 Uyuyanlar" filmi ile iddialı. Çekimleri tamamlanan “Kuşatma-7 Uyuyanlar” sinema filmi, 4 Ekim’de Türkiye, Kıbrıs, Avrupa ve Azerbaycan’da gösterime girecek.
Tarsus’ta çekimleri gerçekleştirilen filmin aksiyon ve çatışma sahneleri, izleyenler için şimdiden merak konusu oldu.
HER ŞEY VATAN İÇİN
Baş karakteri, vatanı için her şeyini feda etmeye hazır eski bir asker olan Turan’ın ülkesi üzerinde oynanan hain oyunları bozmasını ele alan filmiyle ilgili olarak Sanatçı Ahmet Şafak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“Artık sinemada biz de varız. Taklit Hollywood hikayeleriyle değil yüzde yüz milli, Türk milletinin derin ruhunu anlatan Kuşatma ile 4 Ekim'de hep birlikte sinemalardayız.”
Filmin konusu özetle şöyle:
“Ajanlar ve teröristlere karşı kıyasıya bir vatan savunmasını konu alan filmde bir de yedi uyuyanlarla karşılaşılıyor. Filmdeki yedi uyuyanlar, vatan dara düştüğünde Türk milletinin her ferdinin, nasıl kahraman bir savaşçıya dönüşeceğinin göstergesi oluyor.
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