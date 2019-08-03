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Naim Süleymanoğlu Heykeli Doğduğu Kasabanın Meydanında

Naim Süleymanoğlu heykeli doğduğu kasabanın meydanında açıldı: GELECEK NESİLLER  GÖLGESİNDE BÜYÜYEYECEK

Sinema 03.08.2019, 10:53 03.08.2019, 10:57 Tuğçe Hanım
Naim Süleymanoğlu Heykeli Doğduğu Kasabanın Meydanında

İsmini sadece Türkiye değil, dünya spor tarihine altın harflerle yazdıran, üst üste kırdığı rekorlar, kazandığı olimpiyat madalyalarıyla unutulmaz olan Naim Süleymanoğlu’nun heykeli, Bulgaristan’da, doğduğu Mestanlı kasabasında açıldı. Açılışa, Bulgaristan ve Türkiye’den siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları, Halter Federasyonu başkanları ve çekimleri devam eden “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin yapımcısı Mustafa Uslu ile film ekibi katıldı. Mustafa Uslu, Mestanlı Belediye Başkanı’na Naim Süleymanoğlu’nun kazandığı olimpiyat madalyalarının birebir kopyasını hediye etti. Madalyalar belediye binasında halkın görebileceği bir alanda sergilenecek.

“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin çekimleri Bulgaristan’da, Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu Mestanlı kasabası ve haltere başladığı Kırcaali şehrinde devam ederken Yapımcı Mustafa Uslu, başrol oyuncularından Hayat Van Eck, minik oyuncu Batuhan Davutoğlu ve film ekibi, efsanevi sporcunun heykelinin açılışına katıldı.

Doğduğu kasabanın meydanında, ünlü halterciyle aynı adı taşıyan spor kompleksi önünde açılan birebir boyuttaki heykel, tıpkı hayatını anlatan film gibi bu kez sanatın başka bir dalından yola çıkarak gelecek nesillere Naim Süleymanoğlu efsanesini anlatacak.

Üç Olimpiyat Madalyasının Replikası Sergilenecek

Mustafa Uslu açılışta, Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan’a, Naim Süleymanoğlu’nun 1988 Seul, 1992 Barselona ve 1996 Atlanta olimpiyatlarında kazandığı 3 altın madalyanın birebir kopyalarını hediye etti. Bu çok anlamlı madalyalar Mestanlı Belediyesi’nde halkın görebileceği yerde sergilenecek.

Açılışta bir de konuşma yapan Uslu; “Naim Süleymanoğlu filmi için en küçük oyuncumuzdan, en büyüğüne kadar ekip olarak canla başla çalışıyoruz. Süleymanoğlu; Türkiye Cumhuriyeti’ne sadece Avrupa ve dünya şampiyonlukları, rekorlar, olimpiyat madalyaları getirmedi… 1986 yılında 350 bin tane pırlanta gibi soydaşımızla bizi buluşturdu, ülkemize renk kattı” dedi.

Yılın merakla beklenen filmi “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” 25 Ekim’de vizyona girecek.

#Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan #mustafa uslu #CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU #Naim Süleymanoğlu heykeli #Naim Süleymanoğlu Heykeli Doğduğu Kasabanın Meydanında
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