Naim’i Mücevher Gibi İşleyen İlk Antrenörü Rolünde Gürkan Uygun...

Televizyon dizilerinde oynadığı birbirinden farklı karakterlerle hafızalarda iz bırakan Gürkan Uygun, beyazperdede hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

22 Kasım’da vizyona girecek “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminde sanatçıyı, Naim Süleymanoğlu’nu 10 yaşında keşfeden, kuyumcu titizliğiyle müsabakalara hazırlayarak dünya halter tarihini baştan yazan ilk antrenörü Enver Türkileri rolünde izleyeceğiz.

Dijital Sanatlar Yapımevi; yine gerçek bir hayat hikayesini sinemaya aktarırken yine hakkında her şeyi bildiğimizi düşündüğümüz ama aslında çok az tanıdığımız bir efsanenin; dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran unutulmaz bir sporcunun hayatını beyazperdeye taşıyor.

22 Kasım’da vizyona girecek, Barış Pirhasan’ın senaryosunu yazdığı Özer Feyzioğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminde ekranların en sevilen oyuncularından GÜRKAN UYGUN, Naim’deki cevheri ilk fark eden antrenör Enver Türkileri rolünde.

1 metre 18 santimetre boyu, 22 kilogram ağırlığıyla 10 yaşındaki Naim Süleymanoğlu haltere başladığında artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, bu sporun tarihini kökten değiştireceğini kimse bilmiyordu. Naim’deki üstün yeteneği keşfeden Enver Türkileri, doğuştan gelen bu kabiliyeti, hırsı, azmi ve konsantrasyon gücünü mücevher gibi işleyerek halter sporuna kazandırdı.

Naim Süleymanoğlu, tüm dünyada bu kadar küçük yaşta haltere başlamasına izin verilen ilk ve tek sporcuydu. Çok çalışıp insanüstü gayret gösterdiği, mucizelerle dolu spor kariyerinde hep zirvede oldu. Küçük yaşından itibaren katıldığı her müsabakayı kazandı, rekor üstüne rekor kırdı, nihayetinde üst üste üç farklı olimpiyatta altın madalya kazanma başarısı göstererek adını silinmez bir biçimde Türkiye ve dünya spor tarihine yazdırdı.

İşte bu efsaneyi başlatan kişi rolüyle izleyeceğimiz GÜRKAN UYGUN, öğrencisiyle gururlanan, onu evladı gibi sahiplenip emek veren, yanında olamadığı zamanlarda televizyon karşısına geçip her başarını adım adım takip eden antrenörü rolüyle 22 Kasım’da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Genç oyuncu Hayat Van Eck’in Naim Süleymanoğlu’nu canlandırdığı filmde ayrıca; Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Uğur Güneş ile İsmail Hacıoğlu gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.