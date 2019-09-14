Oscar Adayı Bağlılık Aslı 20 Eylül 2019'da vizyonda...

Türkiye'nin 2020'de verilecek Oscar ödülleri için Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film adayı olarak belirlenen Bağlılık Aslı filmi 20 Eylül'de vizyona girecek.

Senaryo aşamasında MPA APSA Film Fonunun da desteklediği filmin konusu kısaca şöyle;

Bağlılık Aslı, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının hayatına odaklanıyor.

Genç bir kadın olan Aslı, bebeğini dünyaya getirmek için işinden ayrılır. Doğumun üzerinden geçen birkaç ayın ardından ise yeniden işe başlamak için gün sayar. İşe başlaması için bakıcı arayan Aslı, uzun süre istediği kişiyi bulamaz. Bu sırada hayatındaki birçok sorunla boğuşan genç kadın, uzun araştırmaların ardından, kendisi gibi bir bebeği olan Gülnihal adında bir bakıcı bulur. Gülnihal'in bebeğine bakması için Aslı'nın hayatına girmesi, Aslı'nın kaçtığı gerçeklerle yüzleşmesine neden olur.