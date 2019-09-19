"Siddah" filminin fragmanını izle

Funda Tırpan'ın yönetmenliğini ve senaristliğini gerçekleştirdiği, aynı zamanda oyuncu kadrosunda yer aldığı film, cinler tarafından lanetlenen dört gencin hikayesini konu ediyor.



Korku türündeki filmde, Gizem Portakal, Beyza Şahin ve Batın Tümen rol alıyor.