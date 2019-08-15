Vizyonda bu hafta - 15 Ağustos 2019

Türkiye’deki sinema salonlarında bu hafta 1’i yerli 7 film vizyona giriyor.

Sesinde Aşk Var

Sesinde Aşk Var, hayatına yön vermesi gereken bir dönemde aşık olması ile tüm dengesi bozulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. 17 yaşındaki Deniz, anne ve babasını küçük yaşta kaybetmesinin ardından dedesi ile birlikte büyeyen genç bir kızdır. Hayattaki en büyük zevki şarkı söylemek olan Deniz, dedesi Şükrü’nün geçmişinde yaşadığı travma sonrası kendisine yağtığı baskı ile bu yeteneğinden uzaklaşarak kendisini dersine verir. Ancak onun yaşama okula yeni gelen Rüzgar adındaki bir öğrenci ile tanışması ile bambaşka bir hal alır. Deniz, elinden gitarı düşmeyen bir genç olan Rüzgar sayesinde hayatında gerçekten yapmak istediği şeyi keşfetme yolculuğuna çıkar. Ancak bu süreç, dedesinin rahatsızlığının tetiklenmesine neden olur. Dedesi ve müzik tutkusu arasından sıkışıp kalan Deniz, hayatının en zor kararını vermek üzereyken geçmişi ile ilgili büyük bir sır öğrenir. Bu sır her şeyin bir anda tersine dönmesine neden olur.

Angry Birds Filmi 2

Sevilen bilgisayar oyunundan beyazperdeye uyarlanan Angry Birds filminin devam halkası olan yapımda, uçamayan kuşlar ve yeşil domuzların yaşadığı maceralar konu ediliyor. Kuş ve Domuz adaları büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Yaşadıkları yeri korumak için harekete geçen Red, Chuck, Bomba ve Yüce Kartal bir süper takım oluşturmaya karar verir. Chuck’ın kız kardeşi Silver’ı da takıma alan ekip, istikrarsız bir ateşkes başlatmak ve yurtlarını kurtarmak için domuz Leonard, asistanı Courtney ve teknik uzman domuz Garry ile de iş birliği yapar. Güçlerini birleştiren ekip, tehlike altında bulunan yurtlarını kurtarabilecekler midir?

Gece Kuşu

Gece Kuşu, kadın düşmanı olmakla suçlanan gece yarısı talk show programı sunucusu Katherine Newbury’nin hikayesini konu ediyor. Katherine Newbury, gece yarısı talk show programının öncüsü ve efsanevi isimlerinden biridir. Kariyerinin zirvesinde olan Newbury, kadınlardan nefret eden bir kadın olmakla suçlanmaktadır. Hakkındaki iddiaların başarısına gölge düşürmesini istemeyen Katherine Newbury, çıkan söylentilerin doğru olmadığını kanıtlamaya karar verir. İnsanlara, kadınlardan nefret etmediğini göstermek isteyen Newbury, tamamı beyaz ve erkeklerden oluşan ekibine, kadın bir çalışan dahil etmeye karar verir.

Yazarlar ekibine kadın sesi eklemek isteyen Newbury, yapılan çeşitli görüşmelerin ardından siyahi bir kadın olan ve daha önce bir kimya tesisinde kalite kontrolü yapan Molly’yi işe alır. Yeni işi için oldukça heyecanlı olan Molly, ofiste sadece çeşitlilik getirmek için bulunmadığını kanıtlamak için var gücüyle çalışır. Newbury, başlarda Molly’nin varlığından rahatsız olsa da, Molly’nin ünlü sunucunun gittikçe düşen reytinglerini yükseltmek ve kariyerini canlandırmak için verdiği çaba iki kadının birbirlerine git gide ısınmasına neden olur.(İHA)