Vizyondan önce 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası'ndalar!

20-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda ''Hareket Sekiz, Naim, Dijital Esaret ve Biz Böyleyiz'' filmleri tanıtımlarıyla vizyon öncesi Bodrumlularla buluşuyor.

Her yıl Türk filmlerini Bodrum ve Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası’nda buluşturan Ege’nin en keyifli etkinlikleri arasında yer alan “Bodrum Türk Filmleri Haftası”, bu yıl 20-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası, birbirinden özel filmleri Bodrum İskele Meydanında ağırlayacak.

Henüz vizyona girmeyen Hareket 8, Naim, Dijital Esaret, Biz Böyleyiz filmlerinin ekipleri tanıtımlarıyla CineBodrum kapsamında 20 Eylül akşamı Bodrumlular ile buluşacak.

Avrupa Prömiyerleri

Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu'nun oturduğu ve oyuncu kadrosunda Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Sarp Bozkurt, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu, Aykut Taşkın gibi isimler yer aldığı “Hareket Sekiz”, yönetmenliğini Birol Güven ve Emre Kavuk’un üstlendiği, başrollerini Rasim Öztekin ve Özgün Çoban’ın paylaştığı “Dijital Esaret” ve yönetmenliğiniz Mustafa Kotan’ın yaptığı başrollerini Sumru Yavrucuk, Özge Gürel ile Sercan Badur’un paylaştığıu “Annem” filmleri 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası kapsamında Avrupa Prömiyerlerini gerçekleştirecekler.

Türkiye'nin 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) Adayı Bodrum’da!

Türkiye'nin 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı, Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filminin tanıtımı ile ilk kez 20 Eylül akşamı sinemaseverlerle buluşacak.