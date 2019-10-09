Yılın komedi filmi ’Baba Parası’ geliyor
Yılın komedi filmi ’Baba Parası’, güçlü oyuncu kadrosu ile vizyondaki yerini almaya hazırlanıyor.
Yılın komedi filmi ’Baba Parası’, güçlü oyuncu kadrosu ile vizyondaki yerini almaya hazırlanıyor.
Çalgı Çengi, Düğün Dernek, Ailecek Şaşkınız, İşler Güçler, Kardeş Payı film ve dizilerine imza atan Selçuk Aydemir’in yeni filmi Baba Parası, vizyonda yerini almaya hazırlanıyor. TR 40 33 Productions’ın yapımcılığını üstlendiği Baba Parası’nda başrolleri Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım ve Ayhan Taş paylaşıyor. Baba Parası setinden yansıyan ilk kareler seyirciyi yine çok güldürecek bir filmin haberini veriyor. Merakla beklenen Baba Parası, “Para size arkadaş satın alamaz ama daha kaliteli düşmanlar getirebilir” eksenindeki komedi ve aksiyonu işliyor.
Film çekimlerinin bitişini oyuncular ve set ekibi pasta keserek kutladı. Vizyon hazırlığı tam gaz devam eden Baba Parası, güçlü oyuncu kadrosu, senaryosu, prodüksiyonu, eğlenceli ve şaşırtıcı akışıyla izleyiciyi sinema salonlarına haftalar boyu sürüklemekle kalmayıp, gişe rekoru da kırmaya aday görünüyor.
(İHA)
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