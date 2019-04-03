Sınıra komando ve zırhlı araç sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay'a ulaştı. Komandolar ve 60'a yakın zırhlı araçlardan oluşan konvoy, yoğun güvenlik önlemi altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.
Komandoların ve zırhlı araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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