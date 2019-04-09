''Sinirli değil MACFit'li'' kampanyası Ankara'ya iyi gelecek

Günlük yaşamı negatif etkileyen stres, fiziksel ve ruhsal sıhhatimizin yanında ilişkilerimizin de bozulmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, stres ile başa çıkmanın en tesirli usullerinden biri olarak spor yapmayı öneriyor. Türkiye'nin en büyük spor kulübü zinciri Mars Atletik, günlük hayatta stresle baş etmek için “Asaplı Değil MACFit’li” kampanyası ile Ankaralıları spora davet ediyor

Türkiye'de 10 seneyi aşkın vakittir, MAC ve MACFit markalarıyla iki değişik konseptte, toplam 90 kulüp ile çalışmalarını sürdüren en büyük spor kulübü zinciri Mars Atletik, başlattığı 'Asaplı değil MACFit’li' kampanyasıyla sporseverlerin, sıhhatli bir vücuda kavuşurken stresten de temizlemelerine destekçi olacak.

Araştırmalar sporun mutluluk hormonunun salgılanmasını artırarak stres hormonlarını baskıladığını, böylece insanların kendilerini daha iyi sezmelerini ve huzurlu olmalarını sağladığını gösteriyor. Stresin neden olduğu bir hayli ruhsal meseleye iyi gelen spor, ayrıca şahıslar arası etkileşim ve bağlantının da çoğalmasına destekçi oluyor.

Başkent Ankara'da, toplam 10 kulübü ile MAC Panora, MACFit Ankamall, Armada, Cepa AVM, Eryaman, Gordion, Konutkent, Nata Vega, Podium ve Tunalı kulüpleriyle hizmet veren Mars Sportif, uzman eğitmen kadrosu, gelişmiş ekipmanları ve ayda yaklaşık 300 saatlik ücretsiz grup dersleri ile fiziksel ve ruhsal sağlığa katkıda bulunmak amacıyla herkesi spora davet ediyor.

Uygun fiyatlı geniş kulüp ağı ile herkes için ulaşılabilir spor imkanı sunan Mars Sportif, ''Sinirli değil, MACFit'li'' kampanyası ile Nisan ayı sonuna kadar kayıt olan yeni üyelerine, yıllık üyeliklerinin ilk 2 ayını hediye ediyor. ''Türkiye'yi Fit Yapacağız'' yaklaşımı ile 10 yıldan fazla süredir Türk halkının hizmetinde olan Mars Sportif, ''Sinirli değil MACFit'li'' kampanyası ile stresten bunalan herkese ilaç oluyor.