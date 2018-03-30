SIRA TERÖRİST BAŞINA GELDİ

Mevlüt Mürsel Uzun

Ülkemizin Güneydoğusunda ve Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan PKK/YPG terör örgütü ne güvenlik güçlerimiz hak ettikleri cezayı verdi ve vermeye de devam ediyor. Bu olumlu ve başarılı mücadelenin yanında milletimiz İmralı adasında cezasını çekmekte olan terörist başı Abdullah Öcalan’ın durumunun ne olacağını da düşünmeye başladı. Öyle ya bu caniye ömür boyu İmralı adasında özel misafir gibi muamelemi yapılacak?

Abdullah Öcalan’nın yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye nasıl getirildiğini az çok hatırlıyoruz. Abdullah Öcalan’nın Suriye’de kalarak PKK terör örgütünü buradan idare etmesi üzerine 16 Eylül 1997 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Atilla Ateş Hatay sınırında yaptığı konuşmasında “İsmini açık açık telafuz edeceğim Suriye gibi bazı komşularımız Apo denen eşkiyayı kendi ülkelerinde barındırıp, onu destekleyerek Türkiye’yi terör belasıyla karşı karşıya bırakmıştır.” Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’de meclisin açılışında yaptığı konuşmasında Komutanın bu çıkışına destek vererek Suriye tarafından korunan Abdullah Öcalan için gerekenin yapılacağını açıklamıştır. Bu tepki gelişmelerinden sonra Suriye devlet başkanı Hafız Essad telaşa kapılarak Apo’nun Suriye’yi terk etmesini istemiştir. Abdullah Öcalan önce Yunanistan’a, ardından Rusya’ya geçerek Yahudi kökenli Rus milletvekili Jirinovski’nin evinde misafir kalmıştır. Rus hükümeti hem güvenlik, hem de politik sebeplerden dolayı Apo’nun Rusya’da kalmasına müsaade etmemiştir. Buradan koruma garantisi veren İtalya’ya geçmiş; İtalya’ya ABD’nin baskı yapması sonunda buradan ayrılarak tekrar Rusya’ya geçmiş. Rusya daimi ikametine müsaade etmeyeceğini bildirince tekrar Yunanistan’a geçmiş oldu. Türkiye’nin baskısı sonucunda buradan da ayrılarak Kenya’ya geçerek Yunanistan Büyükelçiliğinde misafir edilmeye başlamıştır. CIA yetkilisi Türk yetkililerle görüşerek birlikte operasyon yapılmasını, ve Türkiye’ye canlı götürülmesini, adil yargılanmasını ve idam edilmemesini şart koşarak birlikte operasyon yapılmak suretiyle yakalanıp, MİT görevlilerine teslim edilmiş ve özel bir uçakla Türkiye’ye getirilmiştir. O tarihte Başbakan olan Bülent Ecevit kameralar karşısına geçerek “Terörist başı Abdullah Öcalan Türkiye’dedir” diyerek heyecan yaratan açıklamasında bulunmuştu.

Abdullah Öcalan İmranlı adasında özel bir mahkeme tarafından yargılandıktan sonra müeddep hapis cezasına çarptırılarak İmralı adasında cezasını çekmesi sağlanmıştır.