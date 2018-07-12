Sırbistan Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Ercan Topaca’yı makamında ziyaret etti

Sırbistan Ankara Büyükelçisi Sayın Zoran Markovic, 12 Temmuz Perşembe günü Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’yı makamında ziyaret etti.

Kabulünden dolayı Vali Ercan Topaca’ya teşekkür eden Büyükelçi Markovic, Vali Ercan Topaca ile görüşmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Vali Ercan Topaca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Sayın Markovic’e teşekkür etti.