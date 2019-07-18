Rosatom Tianwan NGS’nin 7 ve 8’inci Üniteleri İçin İlk Dövme Reaktör Kabını Üretti
Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un tesisleri, Tianwan NGS’nin 7 ve 8’inci üniteleri için ilk dövme reaktör kabını üretti. Söz konusu üniteler, Rosatom’un Mühendislik Bölümü olan ASE’nin teknik desteğiyle inşa ediliyor.
Rosatom Tianwan NGS’nin 7 ve 8 nolu güç üniteleri için ekipman üretimine başladı
Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un tesisleri, Tianwan NGS’nin 7 ve 8’inci üniteleri için ilk dövme reaktör kabını üretti. Söz konusu üniteler, Rosatom’un Mühendislik Bölümü olan ASE’nin teknik desteğiyle inşa ediliyor.
ASE’nin Çin Projelerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alexey Bannik, “Bu olaylar, ASE EC JSC ile Suneng Nükleer Enerji Ltd. Şti. (Çin) arasında Mart 2019’da imzalanan Tianwan NGS’nin 7 ve 8’inci ünitelerinin yapımı için Genel Sözleşme'nin uygulanması çerçevesinde ekipmanlarının üretimine başlandığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.
Tianwan NGS’de 7'inci ünitenin ilk betonunun Mayıs 2021'de dökülmesi planlanıyor.
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