TEB’den MTV Ödemelerine 2 Taksit İmkanı
Türk Ekonomi Bankası (TEB), TEB Kredi Kartları ile CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Bankacılık Şubesi veya www.gib.gov.tr yapılacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerine 2 taksit imkanı sunuyor.
TEB’den MTV Ödemelerine 2 Taksit İmkanı
Türk Ekonomi Bankası (TEB), TEB Kredi Kartları ile CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Bankacılık Şubesi veya www.gib.gov.tr yapılacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerine 2 taksit imkanı sunuyor.
Türk Ekonomi Bankası (TEB), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde taksit imkanı ile ödemeleri kolaylaştırıyor. CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Bankacılık Şubesi veya www.gib.gov.tr üzerinden TEB Kredi Kartları ile yapan müşteriler MTV ödemelerinde 2 taksit fırsatından yararlanabilecek.
Bu fırsattan faydalanmak isteyen müşterilerin; bankada kayıtlı cep telefonundan MTV yazıp, 4616'ya göndermesi yeterli olacak. Ticari kart sahipleri ise MTVTİCARİ yazıp, boşluk bırakarak kartın son 4 hanesini 4616'ya SMS göndererek, kampanyaya katılabilecekler.
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