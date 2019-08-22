Aksa Enerji, fon yöneticileri ve analistler ile bir araya geldi

Aksa Enerji, 21 Ağustos Çarşamba günü CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı’nın ev sahipliğinde fon yöneticileri ve analistler ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Şirketin 2019 ilk yarıyıl finansal sonuçları değerlendirilirken yenilenen yönetim kadrosu, Şirket’in geleceğe yönelik hedefleri ve stratejileri hakkında da bilgi verdi.

Türkiye’nin halka açık en büyük serbest enerji üreticisi Aksa Enerji, 2019 ilk yarıyıl sonuçlarını, geleceğe yönelik stratejilerini, yenilenen yönetim kadrosunu ve hedeflerini fon yöneticileri ve analistler ile paylaştı. 21 Ağustos Çarşamba sabahı gerçekleştirilen, Aksa Enerji CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı’nın ev sahipliği yaptığı toplantıda Aksa Enerji’nin Türkiye ve Afrika’daki operasyonlarının yanı sıra Şirketin yurt dışı pazarlarına yönelik hedefleri paylaşıldı. 2019 yılının ilk yarısında kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 170 oranında artıran ve Afrika’daki santrallerinin katkısıyla borçluluğunu önemli oranda azaltan Aksa Enerji’nin başarısının arkasındaki küreselleşme stratejisi aktarıldı. Toplantıda ayrıca Türkiye enerji piyasasının mevcut durumu değerlendirildi.

Geniş bir üst yönetim kadrosuyla yapılan toplantıya Aksa Enerji CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı ile Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Nişli, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Muzaffer Baktır, Aksa Enerji CFO’su Nuri Tezel, Aksa Enerji COO’su Soner Yıldız ve Aksa Enerji Ticaret ve Satış Genel Müdürü Murat Kirazlı, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Özlem McCann ve Mali İşler Direktörü Cevdet Yalçın katıldı. Şirketin ilk yarıyılda elde ettiği başarılı finansal sonuçların arka planında yürütülen stratejiyi konuklara aktaran Cemil Kazancı; Afrika pazarı, bu pazardaki anlaşmalar ve yurt dışı santrallerinin durumu hakkında bilgi verdi. Yeni yönetim kadrosu ile daha da güçlenen Şirketin sürdürülebilir büyüme ve küresel yatırım stratejisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Türkiye ve yurt dışı operasyonlarında hacimden ziyade kârlılığa odaklandıklarını ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle hareket ettiklerini ifade eden Aksa Enerji CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, yurt dışında yeni pazarlardaki yatırım fırsatlarını yakından takip ettiklerini, Şirketin mevcut ekipmanlarının kullanıldığı esnek iş modeli ile, bu fırsatları düşük maliyetli ve döviz bazlı gelir getiren kârlı yatırımlara dönüştürmeyi hedeflediklerini aktardı. Cemil Kazancı, Aksa Enerji’nin global bir serbest enerji üreticisi olduğunun altını çizerek, yurt dışında yatırım iştahının yüksek olduğunu ve acil enerji ihtiyacı olan tüm coğrafyalarda yeni yatırım fırsatlarının her zaman gündemlerinde olduğunu sözlerine ekledi. Aksa Enerji yöneticileri, Şirketin yılın ilk yarısında elde ettikleri başarılı finansal sonuçları ve küreselleşme stratejisinin bu sonuçlar üzerindeki olumlu etkisini paylaştı.

Aksa Enerji, konsolide net kârını yüzde 170 artırdı

Aksa Enerji, 2019’un ilk yarısında kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 170 arttırarak 229 milyon TL net kâr elde etti. Son yıllarda yurt dışı yatırımlarına ağırlık veren Şirket, Afrika’daki santrallerinin yüksek katkısıyla faaliyet kâr marjını %105 oranında artırdı. Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) rakamında 752 milyon TL elde eden Aksa Enerji bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artış kaydetti.

2015 yılından beri küreselleşme stratejisi doğrultusunda yurt dışı yatırımlarına ağırlık veren Aksa Enerji’nin bilançosunda özellikle Afrika’daki santrallerin kârlılık üzerindeki olumlu etkisi dikkat çekti. Afrika’da sahip olduğu toplam 476 MW kurulu güce ek olarak Madagaskar adına 24 MW güçteki bir santrali de işleten Aksa Enerji’nin FAVÖK’ünün yüzde 74’ünü Afrika ve KKTC’deki santrallerden sağlanan döviz bazlı garantili satışlar oluşturdu. Globalleşme stratejisiyle ülkeye döviz girdisi sağlayan Aksa Enerji, 260 milyon Amerikan Doları yatırım yapmış olmasına rağmen son 4 yılda borcunu 203 milyon Amerikan Doları düşürmeyi başardı. Net Finansal Borç/FAVÖK oranı 2017 yılı 1. çeyreğinde 7,8 iken Afrika satışlarının büyük katkısıyla 2019 yılı ikinci çeyreğinde keskin bir azalış göstererek 2,8 seviyesine geriledi.