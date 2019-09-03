Aksa Jeneratör, bu kez Mozambik fuarında

20 yıldır bulunduğu Afrika pazarında kıtanın sürdürülebilir kalkınmasına destek olan Aksa Jeneratör, Mozambik’in başkenti Maputo’da 55. kez düzenlenen fuara bu yıl da katılarak yenilikçi ürünlerini sergiledi

35 yılda tüm dünyada uzmanlık ve güvenin simgesi haline gelen, 168 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile Türkiye’nin lider jeneratör markası Aksa, 20 yıldır bulunduğu Afrika kıtasında sürdürülebilir kalkınmaya destek olmaya devam ediyor. Afrika’da gerek madencilik, inşaat gibi iş kollarının gerekse günlük yaşamın enerji ihtiyacına yanıt veren Aksa Jeneratör, Mozambik’te düzenlenen Maputo International Fair’e (FACIM) katıldı.

Afrika kıtası ve Mozambik pazarında yer almak ve sektörde söz sahibi olmak isteyen firmalar için önemli bir organizasyon olan FACIM; Mozambik Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde 55. kez düzenlendi. 22 ülkeden katılımcının yer aldığı bu önemli fuar “Mozambik: Sektörleri Büyütme, Yatırımı ve Ortakları Teşvik Etme” temasıyla Mozambik Cumhuriyeti Başkanı Filipe Jacinto Nyusi tarafından açıldı. Tarımdan yayıncılığa, madencilikten teknolojiye pek çok ana sektörü kapsayan fuar, 25 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşti. İngiltere’den Yeni Zelanda’ya pek çok ülkeden 200 firma fuarda yer aldığı fuarda çok sayıda yerli firma da yer aldı.

Aksa Jeneratör olarak Afrika’ya ticari bağlarının yanı sıra güçlü sosyal bağları da olduğunu belirten Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, “Afrika’da artık misafir değil kendimizi ev sahibi olarak hissediyoruz. Haziran ayı sonlarında Mozambik sel felaketi nedeniyle zor günler geçirdiğinde de onların yanındaydık ve böyle zamanlarda en çok ihtiyaç edilen jeneratör ihtiyacını hastane, okul gibi kurumlara sunduk” dedi.

AFRİKA İLE BİRLİKTE BÜYÜMEYE DEVAM

Aksa Jeneratör’ün Turquality damgasıyla dünya pazarlarındaki prestijine katkı sağlayacak bir adım attığını belirten Alper Peker “2025 yılına kadar dünyada en büyük ilk üç üretici firmadan biri olma hedefiyle çalışıyoruz. Büyüme stratejilerimizde Afrika’nın özel bir önemi bulunuyor. Afrika ve Hindistan gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa'daki yatırımlarımızı sürdürerek dünya pazarında ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda Afrika ve Güney Amerika pazarındaki olası fırsatları takip ederek dünya çapındaki satış ağımızı genişleterek gelişimimizi hızlandıracağız. Mozambik fuarı stratejik hedeflerimiz bakımından çok önemli bir duraktı. Mozambik ve Afrika'da sektörlere değer katarak bu ekonomileri büyütürken firmamızın da büyümesini hedefliyoruz" diye konuştu.

DEV PROJELERE İMZA

Aksa Jeneratör’ün tüm dünyada 168 ülkeye ulaşan ağıyla Türkiye’nin ihracattaki gurur olduğunu vurgulayan Alper Peker şu bilgileri verdi: "20 yıldır Afirka pazarında yer alarak bu kıtanın gelişimini destekliyoruz. Aksa Jeneratör'ün Türkiye, Çin ve ABD'de üç üretim tesisi bulunuyor. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika’da 13 ofis, 4 temsilcilikle hizmet veriyoruz. Uluslararası alanda Gana Kotoka Havalimanı, Aşkabat Olimpiyat Kompleksi gibi dev projelerde yer alıyoruz. Son olarak Okyanusya’nın turizm cenneti Vanuatu Cumhuriyeti’yle 10 MW’lik enerji santrali projesine enerji desteği sağladık. Ar-Ge yatırımlarımızla farklı pazar ve sektörlerin ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ürünler gerçekleştiriyoruz. 8 saniyede devreye giren jeneratörü üreterek tüm sektörlerde hayatın kesintisiz akmasına katkıda bulunuyoruz. Kalite ve güveni simgeleyen markamızla dünya pazarlarında Türk bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz.”