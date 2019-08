Aksa Jeneratör dünya çapında 168 ülkeye ulaştı

Türkiye’nin lider jeneratör üreticisi Aksa, dünyanın her yerinde her an kesintisiz enerji desteği sunmaya devam ediyor. Son olarak Okyanusya’da Vanuatu Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen bir enerji santrali projesine enerji desteği sağlayan Aksa Jeneratör, satış ağındaki ülke sayısını 168’e çıkardı.