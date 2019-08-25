Aksa Jeneratör dünya çapında 168 ülkeye ulaştı

Türkiye’nin lider jeneratör üreticisi Aksa, dünyanın her yerinde her an kesintisiz enerji desteği sunmaya devam ediyor. Son olarak Okyanusya’da Vanuatu Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen bir enerji santrali projesine enerji desteği sağlayan Aksa Jeneratör, satış ağındaki ülke sayısını 168’e çıkardı.

Aksa Jeneratör, Okyanusya’nın turizm cenneti Vanuatu Cumhuriyeti’yle birlikte 168 ülkeyi kapsayan satış ağına ulaştı. Güney Pasifik Okyanusu'nda bulunan Vanuatu Cumhuriyeti, 83 adaya dağılmış 12 bin 200 kilometrelik küçük bir ülke olmasına karşın 270 bin kişilik nüfusu ve yıllık 300 bine yakın turist sayısıyla enerji ihtiyacı öne çıkan bir ülke olarak dikkat çekiyor. Vanuatu adasında gerçekleştirilen 10 MW’lik enerji santrali projesine enerji desteği sağlayan Aksa Jeneratör, global pazarlardaki payını artırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

2018 YURT DIŞI GELİRİ 210 MİLYON DOLAR

2018 yılında 210 milyon USD’lik yurtdışı geliri elde ettiklerini ifade eden Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, “2019’da odaklandığımız pazarlarda payımızı yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi. Aksa Jeneratör olarak dünya çapında birçok enerji santrali, askeri tesis, havalimanı, alışveriş merkezi ve spor tesisi projesinde yer aldıklarını aktaran Peker, “Çin’in en büyük jeneratör ihracatçısıyız ve son yıllarda dünyanın en büyük havalimanı İGA, Gana Kotoka Havalimanı ve Aşkabat Olimpiyat Kompleksi gibi birçok büyük projede yer alarak alanımızda dünyanın en prestijli projelerine çözümler ürettik. Okyanusya’nın son yıllarda öne çıkan ülkelerinden biri olan Vanuatu adasındaki proje ile pazarımızı büyütüyoruz” dedi.

EN BÜYÜK 200 FİRMA ARASINDA

Uzun yıllardır Türkiye jeneratör pazarının lideri olan ve dünyanın en büyük üç jeneratör üreticinden biri olan Aksa, Türkiye’nin en büyük 200 sanayi kuruluşu ve ihracatçı firması arasında yer alıyor. Bu yıl kuruluşunun 35. yılını kutlayan Aksa Jeneratör, Afrika’dan Okyanusya’ya tüm sektörlerde, iş ve yaşam alanlarında kesintisiz enerji sağlamaya devam ediyor.

Şirketin uzun vadeli hedefleri hakkında da bilgi veren Alper Peker, “Dünya çapındaki satış ağımızı genişleterek gelişimi hızlandırma hedefinin bir parçası olarak 168 ülkeye ulaştık. Pazar payımızı geliştirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

1968'DEN 2019'A AKSA

1968 yılında Ali Metin Kazancı’nın kurduğu elektrikli motor fabrikasıyla üretim yolculuğuna başlayan AKSA, 1984 yılında ilk jeneratörünü üretti ve kısa zamanda elektrik enerjisi temini için makine ve donanım üretimi konusunda uzmanlaşarak, dünyadaki sayılı jeneratör üreticilerinden biri oldu. 1994 yılında Aksa topluluğunun Kazancı Holding adı altında birleşmesi ve yeni organizasyonu ile Aksa Jeneratör bugünkü yapısına ulaştı. Uzun yıllardır Türkiye jeneratör pazarının lideri olan Aksa, 3 kıtada üretim ile 160 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Üretiminin yüzde 50’den fazlasını ihraç eden Aksa Jeneratör; İstanbul dışında Çin’de ve Amerika’da bulunan üretim tesisleriyle, Asya, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika’da bulunan 14 ofisi ile küresel sektörde ilk 5 firma arasındadır. Doğal gazlı jeneratörlerin dünyadaki ilk üreticilerinden biri olan Aksa Jeneratör senkron jeneratör projelerinde tartışmasız üstünlüğünü korurken, Ar-Ge yatırımları ile daha düşük yakıt sarfiyatlı, daha düşük ses seviyeli ve çevre dostu jeneratörler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.