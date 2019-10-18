Aksa, Türkiye genelindeki enerji eğitimlerine devam ediyor

Türkiye’nin global enerji markası Aksa, 2019 Mart ayında başlattığı “ENERJİMİZ YARINLARA” isimli sosyal sorumluluk projesine hız kesmeden devam ediyor.

Eylül ayında Tokat, Amasya, Giresun ve Ordu’da enerji eğitimleri gerçekleştiren Aksa; Ekim ayında Zonguldak, Düzce ve Bolu’daki 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerine enerji eğitimleri verdi.

Projenin başlangıcından bu yana Ağrı’dan Çanakkale’ye, 15 il gezen ve 1000’den fazla öğrenciye enerji eğitimi veren “ENERJİMİZ YARINLARA” ekibi yıl sonuna kadar 2000 çocuğun enerji eğitiminden faydalanmasını planlıyor.

Türkiye’nin köklü enerji grubu Kazancı Holding çatısı altında yer alan Aksa grup şirketleri, köy köy gezerek çocuklara enerji dünyasını anlatmaya devam ediyor. Aksa ENERJİMİZ YARINLARA ekibi, 14-16 Ekim tarihleri arasında Zonguldak, Düzce ve Bolu’daki köy okullarında, 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencileriyle buluşarak onlara hem eğlenceli hem de öğretici aktivitelerle interaktif enerji eğitimleri verdi. Proje kapsamında Ağrı’dan Çanakkale’ye, Türkiye’nin çeşitli illerindeki köy okullarında bugüne kadar 1000’den fazla öğrenciye enerji eğitimi veren Aksa Ekibi, bu illerde gerçekleştirdiği eğitimlerle öğrenci sayısını yaklaşık 1500’e çıkardı.

Kazancı Holding bünyesindeki Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve Aksa Jeneratör şirketlerinin Kurumsal İletişim ekipleri, ENERJİMİZ YARINLARA projesiyle, yıl sonuna kadar Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak, ilçe ve köylerdeki ortaokullarda enerji eğitimleri vermeye devam edecek. Bu proje ile yıl sonuna kadar 2000 öğrencinin enerji eğitimlerinden faydalanması planlanıyor.

ENERJİMİZ YARINLARA ekibi, bu 3 il dışında şimdiye kadar, Balıkesir, Çanakkale, Trabzon, Rize, Malatya, Elazığ, Van, Ağrı, Tokat, Amasya, Giresun ve Ordu’da enerji eğitimleri gerçekleştirdi.

Enerjideki uzmanlıkla gerçekleştirilen eğitimler

Aksa ENERJİMİZ YARINLARA ekibi, kendi faaliyet alanlarının yanı sıra enerji kaynakları, enerji üretimi, enerji verimliliği, tasarruflu enerji kullanımı ve temiz enerji kavramı gibi konu başlıklarıyla, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine A’dan Z’ye enerji eğitimi veriyor. Eğitimde işlenen konuları eğlenceli oyunlar ve uygulamalarla pekiştirmek amacıyla, proje kapsamında Aksa’ya özel olarak geliştirilen enerji temalı bir matematik oyunu ve çeşitli deneylerden oluşan eğitici etkinlikler gerçekleştiriliyor. Etkinlik sonunda öğrencilere proje için özel olarak hazırlatılan Enerji Ansiklopedisi ile çeşitli kırtasiye malzemeleri armağan edilerek çocukların eğitim ihtiyaçlarına da katkıda bulunuluyor.