Aksigorta'dan bir ilk daha
Türk sigorta sektöründe yapay zekâyı kullanan ilk şirket olan Aksigorta, bir ilki daha gerçekleştirerek müşterilerin 7/24 ulaşabilecekleri WhatsApp Business’ı devreye aldı.
Türk sigorta sektöründe yapay zekâyı kullanan ilk şirket olan Aksigorta, bir ilki daha gerçekleştirerek müşterilerin 7/24 ulaşabilecekleri WhatsApp Business’ı devreye aldı.
Akıllı telefonların hızını, yapay zekâlı dijital asistanı ADA’nın hizmet odaklı yaklaşımı ile bir araya getiren Aksigorta, WhatsApp Business’ı hayata geçirdi. WhatsApp Business ile birlikte Aksigortalılar, 444 27 27 numarası ile yazışarak hasar dosya durumları konusunda hızlıca destek alabilecekler.
7/24 HIZLI ÇÖZÜM
Sigorta sektöründe dijitalleşmeyi en iyi kullanan şirket olduklarını dile getiren Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, “Türkiye’deki sigorta sektörü, geleneksel yapısını dijitalleşmeyle birlikte kırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz ve sektörde bir ilk olan ADA (Aksigorta Dijital Asistanı) ile yapay zekâyı sigortacılığa kazandırmış olduk. Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle teknoloji de yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Biz de Aksigorta olarak bu ihtiyaçtan yola çıkarak, ADA’yı, hemen herkesin sahip olduğu akıllı telefonlarda da kullanmaya başladık ve yine sektörde bir ilk olarak WhatsApp Business’ı hayata geçirdik. Müşterilerimiz artık WhatsApp uygulaması içerisinde 444 27 27 numarası
nı ile yazışarak, hasar dosya durumlarına ulaşmak istediklerinde 7 gün 24 saat ADA ile iletişime geçebilecek; hızla çözüme ulaşabilecekler’’ diye konuştu.
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