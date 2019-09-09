Aksigorta'dan bir ilk daha

Türk sigorta sektöründe yapay zekâyı kullanan ilk şirket olan Aksigorta, bir ilki daha gerçekleştirerek müşterilerin 7/24 ulaşabilecekleri WhatsApp Business’ı devreye aldı.

Akıllı telefonların hızını, yapay zekâlı dijital asistanı ADA’nın hizmet odaklı yaklaşımı ile bir araya getiren Aksigorta, WhatsApp Business’ı hayata geçirdi. WhatsApp Business ile birlikte Aksigortalılar, 444 27 27 numarası ile yazışarak hasar dosya durumları konusunda hızlıca destek alabilecekler.

7/24 HIZLI ÇÖZÜM