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Albaraka Türk, Teminat Mektubu İşlemlerini Elektronik Ortama Taşıdı

Yarının bankacılığını inşa etmeyi hedefleyen Albaraka Türk, hayatı kolaylaştıran ürün ve hizmetlerine devam ediyor. Katılım bankacılığı sektöründe, E-İhale ve E-Mektup kapsamında teminat mektubu proseslerini elektronik ortama taşıyan öncü banka Albaraka Türk bu sayede, 800 adam / günlük iş gücü tasarrufu sağlamayı planlıyor.

Şirketlerden 22.07.2019, 13:09 Tuğçe Hanım
Albaraka Türk, Teminat Mektubu İşlemlerini Elektronik Ortama Taşıdı

Dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Albaraka Türk, yarının bankacılığını inşa etmek için ürün ve hizmet yatırımlarına devam ediyor. Teminat mektubu işlemlerini E-İhale ve E-Mektup kapsamında elektronik ortama taşıyan Albaraka Türk, bu sayede 800 adam / günlük iş gücü tasarrufunun yanı sıra işlem güvenliği ve işlem hızında büyük bir artış gerçekleştirerek, hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Maliyetler düşecek, hız artacak

Albaraka Türk’ün teminat mektubu işlemlerini elektronik ortama taşınmasıyla birlikte, kağıt masrafları, basım, fotokopi, toner maliyetinin sıfırlanmasının yanı sıra şubelerde teminat mektubu yetkili imza, teslim edilme zorunluluğu, yetkili personel bulunmaması halinde en yakın şubeden mektup verilmesi gibi ilave maliyetler de ortadan kalkıyor. Aynı şekilde; Teminat mektubu düzenlendikten sonraki yazılı teyit, yazılı temdit, yazılı tutar artırımı ve muhataba geri bildirim yazıları gönderim maliyeti olmayacak. Teminat mektubu akışında şube adımı olmadığından işlemler muhataba elektronik ortamda daha güvenli olarak gönderilmiş ve operasyon personelinin iş yükü azaltılmış olacak.

E-ihale ve E-mektup hizmeti ile işlemlerin hızlı ilerlemesi ve işlem sürelerinin kısalması büyük bir avantaj olurken, banka ile muhataplar arasında teminat mektubu iadelerindeki ihtilaflar da ortadan kalkacak.

“Yaklaşık 800 adam / gün tasarruf öngörüyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Fatih Boz, elektronik ihale ve elektronik teminat/referans mektubu süreçleri ile Teminat mektubu ve referans mektuplarının veriliş, temdit ve tutar artırımlarının yazdırılma aşamalarının ortadan kaldırılması ve iade, tutar azaltımı ve tazmin işlemlerinde şube giriş aşamasında doküman taramanın ortadan kalkması ile yaklaşık 775 adam/gün tasarruf öngörüyoruz” dedi. Fatih Boz ayrıca, “Teminat mektuplarının tamamen elektronik ortama geçmesi ile teminat mektubunun risk çıkışının yapılması sonrasında muhataba posta marifeti ile gönderilen geri bildirim sürecinin de ortadan kalkması ile 25 adam/gün tasarrufu sağlanması bekleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

#Albaraka Türk #Teminat Mektubu #Elektronik Ortam #şirket haberleri #bankacılık
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