ALD Automotive Genel Müdürlüğü'ne Timur Kaçar atandı

Operasyonel kiralama sektörünün önde gelen şirketlerinden ALD Automotive Türkiye, CEO görevine Timur Kaçar’ın atandığını açıkladı. Kaçar, görevine 1 Eylül itibarıyla başladı.

7 yıl aradan sonra ALD Automotive Türkiye’ye CEO olarak atanan ilk Türk yönetici olan Timur Kaçar, otomotiv ve operasyonel kiralama sektöründe 23 yılı aşkın deneyime sahip. Kaçar, 2007 yılında operasyon direktörü olarak katıldığı ALD’de 2009’dan bu yana genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu. Bu süre zarfında şirketin operasyonel süreçlerini dijitalleştirip, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini üst seviyelere çıkaran stratejik projeleri yöneten Kaçar, ALD Automotive Türkiye’nin sektörün kilit oyuncularından biri konumuna gelmesine öncülük etti.

"LİDER MARKALARDAN BİRİYİZ"

Timur Kaçar, “ALD Automotive Türkiye olarak 14 yılı aşkın süredir operasyonel kiralama sektörünün lider markalarından biriyiz. Güçlü bir ekibe, istikrarlı bir müşteri portföyüne ve yerel uzmanlıkla birleşmiş uluslararası bir deneyime sahibiz. Sektördeki başarımızı bu faktörlere borçluyuz ve yüksek müşteri memnuniyeti oranımız da bu başarımızın güçlü bir kanıtıdır. IT alanında yapacağımız önemli altyapı yatırımları ve yakın gelecekte sunacağımız yeni hizmet ve ürünlerimiz ile rekabetçi ve müşteri odaklı konumumuzu pekiştirmeyi amaçlıyoruz. ALD Automotive Türkiye olarak bundan sonra da uzman ekibimiz, güvenilir ürün ve hizmetlerimiz, güçlü organizasyon yapımız ve yüksek kaliteli hizmet anlayışımızla sektöre öncülük etmeye devam edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Timur Kaçar görevi ALD Automotive Romanya’nın genel müdürlüğüne atanan Shane Dowling’den devraldı. Dowling aynı zamanda Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan’ı kapsayan Güneydoğu Avrupa ALD Automotive Bölge Direktörlüğü görevini sürdürmeye devam edecek.

Dowling, “Türkiye'deki görevimi, mükemmel bir ekiple geçirdiğim 3 yılın ardından tamamlıyorum. Birlikte birçok önemli projede çalıştık ve şirket hedeflerini başarı ile gerçekleştirdik. ALD Automotive Türkiye ekibine, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize, şirketimize güvendikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

TİMUR KAÇAR KİMDİR?

Timur Kaçar, lisans eğitimi İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden tamamladı. Kariyerine 1996 yılında Fiat Auto Türkiye’de başlayan Kaçar, ardından Koç Holding bünyesinde yer alan BİRMOT A.Ş. nin üst yönetiminde koordinatör ünvanı ile görev yaptı. 2007 yılında, ALD Automotive bünyesine dâhil olan Timur Kaçar, iki yıl operasyon direktörlüğü yaptıktan sonra 10 yıl boyunca genel müdür yardımcılığı görevini üstlendi.