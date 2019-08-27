“Alman Marka Ödülü” Buderus’un…

Dünya’nın lider markalarından biri olan Buderus, ISH 2019 Fuarı’nda göstermiş olduğu başarısı ile Alman Marka Ödülü’nün sahibi oldu.

Alman Tasarım Konseyi ve Alman Marka Enstitüsü'nün başarılı markaları, tutarlı marka yönetimi ve sürdürülebilir marka iletişiminin onurlandırıldığı Alman Marka Ödülü için Berlin’de buluştu.

Dünya’nın lider markalarından biri olan Buderus, ISH 2019 Fuarı’nda göstermiş olduğu başarısı ile “Marka Stratejisi Mükemmeliyeti, Marka İletişimi ve Fuar & Sergi” kategorisinde başarı ödülü kazandı. Buderus sistem uzmanlığı konseptinin, fuarda bulunan tüm materyallere ve sunulan yeniliklere adapte edilmesindeki başarının arkasında Buderus’un mükemmeliyetçi yaklaşımı bulunuyor. Fuarda Buderus’un yeni kurumsal tasarımının modüler yapıdaki konsepti kübik tasarımlarla başarılı bir şekilde uygulandı ve “Geleceği Beraber Şekillendirmek” mottosu üstün bir başarı elde etti.

BOSCH TERMOTEKNİK LİDER TEDARİKÇİ

Bosch Termoteknik, enerji verimli ısıtma sistemleri ile sıcak su çözümlerinde Avrupa’nın lider tedarikçisidir. 2018 yılında yaklaşık 14.200 çalışan ile 3,5 milyar avroluk (Yüzde 66’sı Almanya dışında) ciro gerçekleştirmiştir. Bosch Termoteknik, birçok güçlü uluslararası ve yerel markaya sahip olup; Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerinde çeşitlendirilmiş ürün gamıyla üretim yapmaktadır.

Bosch Grubu, dünyanın önde gelen teknoloji ve servis tedarikçilerinden biridir. Dünya genelinde yaklaşık 410.000 çalışanıyla 2018 yılında 78,5 milyar avro satış gerçekleştirmiştir. Faaliyetleri dört sektöre ayrılmaktadır: Mobilite Çözümleri, Sanayi Teknolojileri, Dayanıklı Tüketim Malları ve Enerji ve Bina Teknolojileri. Bosch dünyanın önde gelen IoT şirketi olarak akıllı evler, akıllı şehirler, ağa bağlı mobilite ve endüstri için bağlantılı çözümler sunmaktadır. Sensör teknolojisi, yazılım ve hizmet alanlarındaki uzmanlığını ve kendi IoT bulutunu kullanarak müşterilerine farklı etki alanları genelinde ağa bağlı çözümleri tek bir kaynaktan sunabilmektedir. Bosch Grubu’nun stratejik amacı; ağa bağlı bir yaşam için çözümler üretmek, yenilikçi ve heyecan uyandıran çözümlerle dünya genelinde yaşam kalitesini yükseltmektir. Kısacası, Bosch ‘Yaşam için Teknoloji’ sunmaktadır.

Bosch Grubu Robert Bosch GmbH ve 60 ülkede 460 bağlı şirketiyle bölgesel şirketlerinden oluşmaktadır. Bosch’un global üretim, mühendislik ve satış ağı satış ve servis ortaklarıyla birlikte dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde varlık göstermektedir. Şirketin gelecekteki büyümesi yenilikçilikteki gücüne dayanmaktadır. Bosch dünya genelinde 130 merkezde 68.700 çalışanla araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürmektedir.