Anadolu Hayat Emeklilik’in Aktif Büyüklüğü 23 Milyar TL’ye Yaklaştı

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, 2019 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Teknoloji odaklı, inovatif yaklaşımımızla müşteri deneyimini geliştiren, köklü mirasından beslenen ve ülke ekonomisinin gelişimine; tasarruf bilinci sağlayarak, yüksek mevzuatsal uyum göstererek ve uzun vadeli fonlar yaratarak katkıda bulunma misyonumuz ile faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Hayat Emeklilik, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 30 Haziran 2019 tarihli verilerine göre bireysel emeklilikte devlet katkısı dahil fon büyüklüğü toplamında %18,7’lik pazar payı ile 18,5 milyar TL’yi aştı. Şirket, 2 milyona yaklaşan sözleşme ve sertifika sayısı ile de bu alandaki sektör liderliğini sürdürdü. Yılın ikinci çeyreği itibarıyla gönüllü BES ve otomatik katılım toplamında 1 milyon 758 bin katılımcı ile liderliğe yükselen Anadolu Hayat Emeklilik, otomatik katılım çalışan fon tutarında 660 milyon TL’ye ulaştı.

2019 yılının ilk yarısı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %20,7 artışla toplam 389 milyon TL hayat sigortası prim üretimi gerçekleştiren Anadolu Hayat Emeklilik, 1,8 milyar TL’yi aşan sigortalı varlıkları ile de hayat sigortaları sektöründeki lider pozisyonunu sürdürdü.

Anadolu Hayat Emeklilik, Marketing Türkiye ve Akademetre tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen A.L.F.A. Awards müşteri deneyimini en iyi yöneten bireysel emeklilik markası seçilirken, “Social Media Awards Turkey’de” Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları kategorisinde geçen sene olduğu gibi 2019 yılında da yine altın ödülün sahibi oldu. Bununla beraber, şirket, müşterileri, çalışanları ve iş ortakları ile kurduğu iyi ilişkiler, sektördeki saygınlığı, kullanıcı deneyimine, güven ve sosyal sorumluluğa verdiği önem doğrultusunda, uluslararası sertifikasyon kuruluşu olan ICERTIAS tarafından ‘Müşterilerin Dostu – Çünkü Değer Verdiğimiz Sizsiniz’ ödülüne layık görüldü.

30 Haziran 2019 tarihi itibari ile 194 milyon TL brüt ve 142,4 milyon TL net kâr elde eden Anadolu Hayat Emeklilik’in özkaynakları ise 956 milyon TL tutarında gerçekleşti. Şirket, aktif büyüklüğünde 23 milyar TL’ye yaklaşarak bu alandaki tartışmasız sektör liderliğini bir kere daha ispat etti. Toplam teknik kâr ise yaklaşık 134 milyon TL tutarında gerçekleşti.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “Ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkılar sağlayan ve kritik konularda destek olan bireysel emeklilik sektörü, gerek son yayınlanan kalkınma planında yer aldığı unsurları gerekse güncellenen mevzuatı ile daha güçlü bir şekilde hayatımızda yer almaya devam edecektir.Anadolu Hayat Emeklilik olarak biz de, hızlı uyum sağlama kabiliyetimiz, müşteri deneyimine verdiğimiz önem, yürüttüğümüz teknoloji ve insan odaklı projelerimiz ve sektörümüzün lokomotif şirketlerinden biri olduğumuzun bilinci ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.