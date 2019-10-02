Anadolu Isuzu, Busworld Brüksel'de 3 tanıtım yapacak

İSTANBUL (AA) - Ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, 3 yeni aracının tanıtımını Busworld Brüksel'de gerçekleştirecek.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, otobüs segmentinin dünyadaki en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen Busworld, 17-23 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek. Ticari araç markası Anadolu Isuzu, 3'ü dünyada ilk kez lanse edilecek olan toplam 9 modeliyle 6'ncı Hall ve 638 numaralı standında ziyaretçileriyle buluşacak.

Fuar standında Isuzu Visigo Hyper, Turquoise, Citiport 18, Citiport 12 Hyper, Novociti Volt (Orta Menzil), Novociti Volt (Uzun Menzil), Interliner 13 CNG, Citivolt 12, Novo Cabrio modellerini görücüye çıkaracak olan Anadolu Isuzu, Avrupadaki değişen pazar ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği elektrik ve CNG sistemlerine sahip araçlarını ilk kez sergilemiş olacak.

- Elektrikli ve CNG sistemli Isuzu araçları öne çıkacak

Açıklamaya göre, emisyon kurallarının gittikçe katılaştığı dünyada, midibüs segmentinde yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan Isuzu Novociti Volt Busworld fuarına menzil ve yolcu kapasiteleri farklılık gösteren iki versiyonu ile öne çıkacak. 2018 yılında satışlarına başlanan ve birçok ödül kazanan dizel Novociti Life aracının elektrikli versiyonu olan Novociti Volt, tam elektrikli sürüş sistemi ile sessiz olmakla beraber tamamen sıfır karbon emisyon seviyesi sayesinde çevre dostu araçlar kategorisinde yer alıyor.

AVAS (Acoustic Vehicle Alerting Systems) sayesinde yayaların güvenliği için, gürültü kirliliği yapmayan yapay bir motor sesi çıkaran Novociti Volt, bu sayede yayaların aracı fark etmesini sağlayarak riskli durumları engelleyecek.

Anadolu Isuzu Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen Isuzu Novociti Volt, tek şarj soketinden AC ve DC tipte olmak üzere iki farklı şekilde şarj edilebilecek. Hızlı şarj ile 2 saatte, ev tipi prizden ise 8 saatte akülerini tam doldurabilecek olan araç düşük işletim maliyetleriyle de belediyelerin ulaşım ihtiyaçlarına çözüm olacak. Pil paketinin üst kısmına yerleştirilen güneş panelleriyle aracın düşük voltajla çalışan ekipmanlarına ek güç sağlanıyor. Güneş panelleri ve rejeneratif frenleme sistemi sayesinde aracın menzili arttırılmış oluyor. Anadolu Isuzu standını ziyaret edenler, Novociti Volt üzerinde takılı olan Akıllı Ulaşım Sistem (AUS) çözümlerini de deneyimleme imkanı bulacaklar.

Fuarda sergilenecek bir diğer elektrikli araç ise Citivolt 12 olacak. 12 metre uzunluğa ve batarya elektrikli (BEV) sürüş sistemine sahip olan Citivolt 12, 30 koltuk ve 60 ayakta yolcu ile 90 kişiye kadar toplu ulaşım imkanı sağlıyor. 120 kilowatlık (kW) hızlı şarj gücü ile tam dolum hızı 4 saate kadar düşebilen Citivolt 12’ın menzili ise tek şarjda 300 kilometreye (km) kadar çıkabiliyor.

Anadolu Isuzu standında dikkati çekecek bir diğer araç ise Cummins motoru entegre edilmiş Interliner 13 CNG (Compress Natural Gas) olacak. Anadolu Isuzu'nun 12 metre ve üstü servis ve turizm segmentinde piyasaya süreceği ilk araç olma özelliğini taşıyan Interliner 13 CNG, özellikle Avrupa pazarında servis aracı, okul otobüsü ve kısa mesafeli şehirler arası ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildi. Orta kısımda ayakta yolcu ve tekerlekli sandalye alanı bulundurmasından ötürü Class 2 araçlar kategorisinde yer alan Interliner 13 CNG motorunun sunduğu düşük emisyon seviyesi, sessiz sürüş imkanı ve daha verimli yakıt tüketimi gibi temel özellikleri ile ön plana çıkıyor. Interliner 13 CNG’nin sahip olduğu 5 adet Tip-3 CNG tankı toplamda 1520 litrelik hacim sunuyor.

- Midibüs segmentindeki ilk cabrio araç; Isuzu Novo Cabrio

Busworld Brüksel Fuarı ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak en ilginç araçlardan biri de Anadolu Isuzu standında sergilenecek olan Novo Cabrio olacak. Anadolu Isuzu’nun Çekya’daki distribütörü Turancar CZ s.r.o. tarafından yerel müşteri talepleri göz önüne alarak geliştirilen Carbio modeli, Isuzu Novo aracının üstü ve yan camları açılarak şehir içi hop-on hop-off (Sightseeing) taşımacılığına uygun hale getirilmesini sağlıyor.

Isuzu Novo Cabrio modeli, öncelikle Prag şehri olmak üzere, turizm potansiyelinin yüksek olduğu tüm şehirler için geliştirildi ve gelecek dönemde farklı fuarlarda sergilenmeye devam edecek.