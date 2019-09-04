Anadolu Sigorta’nın Faaliyet Raporuna IADA’dan ödül

Anadolu Sigorta’nın “Değişim Yarat Fark At” mottosuyla hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu, İngiltere merkezli Uluslararası Yıllık Rapor Tasarım Ödülleri, IADA’da ‘Sigorta/hayat ve sağlık’ kategorisinde gümüş ödül kazandı.

Anadolu Sigorta, yıllık rapor tasarımcılığının sınırlarını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla düzenlenen IADA’da (Uluslararası Yıllık Rapor Tasarım Ödülleri) ‘Sigorta/hayat ve sağlık’ kategorisinde, 2018 Yılı Faaliyet Raporu ile gümüş ödüle layık görüldü. İngiltere merkezli ödül programı olan IADA, dünya genelinde yıllık rapor tasarımında en iyiyi hedefleyen, sıra dışı çalışmaları kabul ediyor.

DEĞİŞİM YARAT FARK AT

Anadolu Sigorta’nın Değişim Yarat Fark At mottosuyla hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu, yıllık detaylı finansal tabloların yanında, sektörün ve Anadolu Sigorta’nın gelişimini de ortaya koyuyor. Sektöre ve ekonomiye dair önümüzdeki döneme ilişkin tahminlerin de yer aldığı raporda, Anadolu Sigorta’nın sürdürülebilirlik ve dijitalleşme prensipleri çerçevesinde ürün, hizmet, kanal ve iş modelleri çok yönlü ve bütünsel bir strateji ile ele alınıyor.