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Ankara İvedik Sanayi Sitesi - Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Haberleri

Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Haberleri, Ankara İvedik Sanayi Sitesi, Ankara İvedik Sanayi Sitesi Firma Listesi

Şirketlerden 22.07.2019, 22:51 22.07.2019, 22:56 Emir Yılmaz
Ankara İvedik Sanayi Sitesi - Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Haberleri

Ankara İvedik Sanayi Sitesi - Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Haberleri 

Ankara İvedik sanayi sitesi  Ankara’nın en çok ziyaret edilen sanayi sitelerinden biridir. Ankara İvedik sanayi sitesi ise Melih Gökçek Bulvarı’nda bulunmaktadır. Yenimahalle Ankara’da bulunan İvedik Organize Sanayi Sitesi, birçok farklı firmaya ev sahipliği yapmaktadır. Geri dönüşümden ikinci e eşya alım ve satım merkezlerine kadar her türlü firma bulunmaktadır. Ankara İvedik sanayi sitesi, Ankara’da yaşayan vatandaşların birçok ihtiyacını karşılayacak kadar zengin firmaya ev sahipliği yapmaktadır.  Ankara İvedik Sanayi sitesi, Yeni Mahalle – Ankara’da bulunmaktadır.

Ankara Üretici Firmalar Nelerdir?

Ankara üretici firmalar Ankara İvedik Sanayi sitesinde bulunmaktadır. Bu sayede toptan ve daha uygun alışverişe izin vermektedir. Bu sebeple de Ankara İvedik Sanayi sitesi yaygın olarak rağbet görmektedir. Özellikle makine, metal işleme ve savunma yan sanayi kapsamında Ankara üretici firmalar bulunmaktadır. Ostim kısaltması ile bilinen Ankara İvedik Sanayi sitesi, iddialı üretim merkezlerinden biri olarak Ankara’nın en önemli bölgelerinden biridir. Özelikle 30 senelik üretim deneyimine sahip olan firmalar makine ve modern teknolojiden geri dönüşüme kadar birçok firmaya ev sahipliği yapmaktadır. İnsan kaynakları, eğitim ve sağlık sektöründen, elektrik ve doğalgaz alanına kadar birçok firmaya ev sahipliği yapmaktadır.

Ankara İvedik Sanayi Sitesi Firma Listesi

Ostim yönetim binası ve diğer firmaların da bulunduğu Ankara İvedik Sanayi sitesinde bulunan firmalar ise:

  • AGD Ahşap Ambalaj Orman Ürünleri Sanayi Tic. LTD. ŞTİ.
  • Akmill Teknoloji Makine San. Ve Tic. Ltd. Lti.
  • Ali Dayı Oto Lastik,
  • Anka Şalt Elektrik San. Tic. Ltd. Şti.
  • Atem Makine Otomasyon San. Ve Tic. Ltd Sti.
  • Beyefendi Yemek Hizmetleri San ve tic. Ltd. Şti.
  • BGD Solar Enerji ve LED aydınlatma,,
  • Big Bang Creative,
  • Candan ikinci el eşya alım merkezi,
  • Çınar Elektrostatik Toz boya san. Tic
  • Diktaş Endüstriyel Mutfak Ekipmanları,
  • Duru Ofis Kırtasiye,
  • Ekstra Web bilişim tas. Rek. Bil. Paz.ith. san. Ve Ticaret,
  • Gülersan geri dönüşüm Ankara İvedik Sanayi sitesi kapsamında bulunmaktadır.
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