Apsiyon’un yeni Ürün Müdürü Erman Kaya oldu

Türkiye'nin lider site yönetim platformu Apsiyon’da Ürün Müdürlüğü görevine, finansal teknoloji sektörünün deneyimli ismi Erman Kaya getirildi.



Kaya, Apsiyon’un global ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi süreçlerinde görev alacak.

Finansal teknoloji sektöründe deneyime sahip olan, farklı sektörlerde dikkat çeken girişimlere imza atan Erman Kaya, Türkiye'nin lider site yönetim platformu Apsiyon’da Ürün Müdürü olarak göreve başladı. Kaya, Apsiyon’un global ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi süreçlerinde sorumluluk alacak.

Erman Kaya kimdir?

Üniversiteye Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık Mühendisliği Bölümünde başlayan Erman Kaya, daha sonra geçiş yaptığı Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından telekom, ulaşım, lojistik, finans ve sigortacılık sektörlerine özel web ve mobil uygulamalar üreten başarılı start-up girişimleri olan Erman Kaya, son olarak Türk Elektronik Para'da Mobil Ürün Direktörü olarak görev aldı.

Dijital ve online pazarlama, yazılım geliştirme gibi konulara özel ilgi duyan Kaya, Vindesoft, Hesapöder ve UniStaj.com şirketlerinin de girişimcileri arasında yer alıyor.