Araç Lastiklerinin Ömrünü Uzatacak Öneriler
Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, beklemeye alınacak kış lastiklerinin bir sonraki kış mevsiminde de aynı performansla kullanılabilmesi için uygun saklama koşullarını paylaşırken, aynı zamanda satış noktalarında da saklama ve depolama gibi avantajlar içeren ‘Lastik Oteli’ hizmeti sunuyor.
Lastik sektöründe “uzun ömürlü performans’’ stratejisiyle ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans sunan teknolojiler tasarlayan Michelin, en iyi performans ve kullanım ömrünü sağlamak için en yeni teknolojileri kullanarak üretim yaparken, saklama koşullarının önemine de dikkat çekiyor.
‘LASTİK OTELİ’ İLE 10 YILA KADAR GÜVENLİ SÜRÜŞ
Uygun koşullarda muhafaza edilmiş bir lastik 10 yıla kadar kullanılabilir. Michelin, bu avantajı kullanıcılarına sunmak adına satış noktalarında saklama ve depolama gibi hizmetler içeren ‘lastik oteli’ hizmeti sunuyor. Bu sayede satış sonrası hizmette de kusursuzluğu hedefleyen Michelin, lastiğini kendisi saklamak isteyen kullanıcılar içinse şu maddeleri sıralıyor:
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNERİLER
· Lastikler her zaman serin, kuru ve doğal havalandırmalı yerlerde saklanmalı. Şayet, açık alanda muhafaza edilecekse, brandayla örtülerek yağmur ve dış etkenlere karşı korunmalı.
· Lastiklerin güneş ışığından, ultraviyole ve diğer yapay ışıklardan korunması da önemli. Ortam sıcaklığının 35 derecenin altında olması gerekiyor.
· Lastikler, zeminden en az 10 santimetre yükseklikteki raflara, dikey konumda yerleştirilmeli ve biçim bozukluğunun önlenmesi amacıyla, ayda 1 kez yerleri dönüşümlü olarak değiştirilmeli.
· Kimyasal maddelerden, solventten veya hidrokarbürden, lastiğe zarar verecek metal maddelerden uzakta saklanmalı.
· Lastikler janta monte edilmiş ve şişirilmiş halde olmadığı sürece, uzun süre üst üste istiflenmiş olarak saklanmamalı ve başka nesneler altında ezilmesinden kaçınılmalı.
· Lastiklerin yakınında alev alıcı veya yanıcı maddeler, kıvılcım veya elektrik deşarjına yol açabilecek her türlü materyal olmaması da önemli.
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