Arçelik ve Beko bayilerinden Düzce’de teknoloji sınıfı

Düzce Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Düzce Kodluyor” projesi kapsamında Arçelik ve Beko bayilerinin desteğiyle Hürriyet Ortaokulu’na yeni bir teknoloji sınıfı kuruldu. Düzce’deki Arçelik ve Beko bayilerinden, her beyaz eşya ve TV alışverişi karşılığında 10 TL bağış ayrılarak kurulan 21 kişilik bir teknoloji sınıfında, öğrenciler kodlama öğrenebilecek, fikirlerini tasarım ve prototipe dönüştürebilecek.

Türkiye’nin lider ev teknolojileri şirketi Arçelik, sosyal sorumluluk faaliyetleriyle topluma değer katmayı sürdürüyor.

Düzce’deki Arçelik ve Beko Bayileri’nin; Valilik ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü “Düzce Kodluyor” projesine destek amacıyla Şubat-Mart 2019 tarihleri arasında yürüttüğü bağış kampanyası başarıyla sonuçlandı.

Düzce'deki Arçelik ve Beko bayilerinden yapılan her beyaz eşya ve TV alışverişi karşılığında 10 TL bağış toplayarak Hürriyet Ortaokulu'na 21 kişilik bir Teknoloji Sınıfı kuruldu. Sınıfta, 21 adet bilgisayar, 21 adet açık kaynaklı robotik kodlama platformu Arduino ve Mblock seti ile 1 adet 3 boyutlu yazıcı bulunuyor. Öğrenciler sınıfta robotik kodlama öğrenebilecek, hayallerindeki fikirlerin tasarım ve prototipini geliştirebilecekler. Teknoloji sınıfında yılda 512 öğrencinin eğitim görmesi bekleniyor.

Teknoloji Sınıfı, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile Düzce Hürriyet Ortaokulu Müdürü Mustafa Karaoğlu’nun ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Düzce Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü Bilgin Can, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi ile Arçelik ve Beko bayilerinin katıldığı törenle açıldı.

EBİÇLİOĞLU'NUN KONUŞMASI

Törende konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Dijitaleşme hayatımızı her alanda hızla dönüştürürken, siz gençlerimizi bu olağanüstü teknolojik dönüşüme hazırlamamız gerekiyor. Koç Topluluğu olarak dijjtal dönüşüme sürekli yatırım yapıyor, ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna liderlik etmeyi hedefliyoruz. Böyle kıymetli bir projeyi hayata geçirdikleri için Düzce Valimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, emeği geçen bayi ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlere seslenen Ebiçlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yanınızda oturan arkadaşınıza iyi bakın ileride muhtemelen bir Vali, bilim insanı ya da binlerce genci yetiştirecek bir öğretmen var. Daha da önemlisi onlar ömür boyu sürecek arkadaşlarınız, dostlarınız… Öğretmenlerinize güvenin, onlar sizleri geleceğin belirsizliğine en iyi şekilde hazırlayacak”

DİNÇER "TEKNOLOJİ SINIFI KURDUK"

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer de, “Düzce Kodluyor projesi kapsamında Valiliğimiz ile planladığımız 2 aylık bir kampanya başlattık. Bayilerimiz ve siz sevgili Düzceliler sayesinde yepyeni bir anlayışla Düzce Hürriyet Ortaokulu’na Teknoloji Sınıfı’nı kurduk. Arçelik ailesi olarak böyle değerli bir projenin parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Teknoloji Sınıfı’nın gençlerimizin gelişimine ve dijital dünyaya hazırlanmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Şirketimizin en büyük güçlerinden olan Arçelik ve Beko bayi teşkilatımızın desteği ile topluma değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Düzce Hürriyet Ortaokulu’ndaki Teknoloji Sınıfı’nda dersleri verecek olan Bilişim Teknolojileri ve Kodlama Öğretmeni Abdullah Birol, geçmişte Akıllı Sulama Sistemi, Hırsız Alarmı, Doğalgaz kaçaklarına karşı Uyarı Sistemi, otomatik olarak açılan Yangın Kapıları gibi 32 proje gerçekleştirdiklerini belirtti. Engelli vatandaşlar için Akıllı Bileklik, Sensörlü Kalemtıraş ve Akıllı Merdiven de geliştirdiklerini anlatan Birol, Engelsiz Bilişim Platformu’nun yarışmasında derece aldıklarını söyledi.

Öğretmen Abdullan Birol yeni Teknoloji Sınıfıyla ilgili şunları söyledi: “Teknoloji laboratuvarımız eskiydi, pekçok robotik malzeme eksiğimiz vardı. Yeni Teknoloji Sınıfı ile çocuklar aldıkları eğitimi ileriye taşıyacaklar, ufukları açılacak. Yeni teknoloji demek yeni bir ürün ortaya koymak demektir. Bu vesileyle daha güzel işler yapacağız. Özellikle sosyal amaç güden,eğitsel içerik taşıyan toplumsal açıdan insanlığa yararlı çalışmalar yapacağız”