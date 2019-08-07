Arçelik’ten ‘Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın' vizyonlu Web Sitesi

Şirket yüzde 100 güneş enerjisine bağlı sunucular üzerinden çalışan yeni kurumsal web sitesini (www.arcelikglobal.com) yayına açtı. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu,“Arçelik olarak sürdürülebilirlik alanında öncü ve yenilikçi uygulamalarımızla fark yaratmaya devam ediyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, toplum ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle kaynakların verimli kullanımına ve döngüsel ekonomi çözümlerine odaklanan şirketimiz, bu kapsamda yayına başlayan yeni kurumsal internet sitesi ile de örnek bir adım atıyor. %100 güneş enerjisiyle çalışan sunucular üzerinden yayın yapan internet sitesi, karbon ayak izini en aza indirirken enerji verimliliğini de en üst seviyeye çıkarıyor. Önümüzdeki dönemde de yeşil teknolojiyi kucaklayan ve enerji verimliliğine odaklanan projelerimizle sektörümüzde ayrışmaya devam edeceğiz.”

Üretimden tasarıma kadar tüm faaliyetlerinde doğal kaynakların korunmasına, verimli kullanılmasına ve enerji verimliliğine öncelik veren, doğanın ve ekolojik sistemin korunması için projeler geliştiren Arçelik, web sitesini de çevre dostu hale getirdi. Arçelik’in kullanıcı dostu arayüze sahip yeni kurumsal web sitesi www.arcelikglobal.com yüzde 100 güneş enerjisiyle çalışan sunucular üzerinden yayın yapıyor. Arçelik’in veri merkezindeki enerji tüketim verimliliği oranı (PUE ratio) 1,13’e yükseldi. Böylelikle alanındaki en mükemmel oran olan 1’e yaklaştı. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Arçelik olarak sürdürülebilirlik alanında öncü ve yenilikçi uygulamalarımızla fark yaratmaya devam ediyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, toplum ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle kaynakların verimli kullanımına ve döngüsel ekonomi çözümlerine odaklanan şirketimiz, bu kapsamda yayına başlayan yeni kurumsal internet sitesi ile de örnek bir adım atıyor. %100 güneş enerjisiyle çalışan sunucular üzerinden yayın yapan internet sitesi, karbon ayak izini en aza indirirken enerji verimliliğini de en üst seviyeye çıkarıyor. Önümüzdeki dönemde de yeşil teknolojiyi kucaklayan ve enerji verimliliğine odaklanan projelerimizle sektörümüzde ayrışmaya devam edeceğiz.”

Arçelik’in Sürdürülebilirlik Başarıları

Bu yıl 11’inci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlayan Arçelik, geliştirdiği çevreci ve yenilikçi teknolojilerle ekosistemin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlıyor. Kendi kurduğu Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya geri dönüşüm tesislerinden elde ettiği plastik malzemeleri kullanarak, geri dönüştürülmüş plastik oranı %90 olan elektrikli süpürge ile Avrupa’da ödül alan şirket, 15 milyon adet geri dönüştürülmüş PET şişeyi çamaşır makinesi kazanlarındaki plastiklerin içinde kullandı. Su ekosistemlerine karışan mikrofiberlerin yüksek oranda filtrelenmesini sağlayan teknolojiyi geliştirdi. Deniz ve okyanuslardaki canlı yaşamını olumsuz etkileyen atık balık ağlarını yüksek performans gerektiren plastikler içerisinde değerlendirdi.

Yüksek enerji verimli ürünler geliştiren Arçelik, üretimde de su ve enerji verimliliğine odaklanıyor. Şirket 2018 yılında, Türkiye, Romanya, Çin, Rusya ve Güney Afrika operasyonlarındaki ürün başına su çekimini 2012 baz yılına göre yüzde 48 azalttı.

Yine 2018 yılı sonu itibariyle, aynı operasyonlardaki ürün başına enerji tüketimi de 2010 baz yılına göre yüzde 40,22 oranında azaltıldı. Küresel ölçekte de önemli başarılara imza atan Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin Gelişmekte Olan Piyasalar Kategorisi’ne üst üste ikinci kez giriş yapan tek Türk sanayi şirketi konumunda bulunuyor.