AvivaSA Ürün Portföyüne Sağlık Sigortasını Ekledi

Müşteri odaklılık stratejisiyle bireysel emeklilik ve hayat sigortaları alanında yaklaşık iki buçuk milyon müşterisine hizmet veren sektör lideri AvivaSA, Acıbadem Sigorta ile işbirliğine giderek, müşterilerine özel sağlık sigortası da sunmaya başladı.

Sabancı Holding ve Aviva iştiraki olan, BES fon büyüklüğü ve Otomatik Katılım katılımcı sayısında sektör lideri AvivaSA, müşterilerinin 360 derece sigorta ihtiyacını karşılamak amacıyla, alanının lider şirketi Acıbadem Sigorta ile işbirliği yaptı. Türkiye’nin en gelişmiş direkt satış kadrosuna sahip AvivaSA’nın, alanında uzman ve deneyimli yaklaşık 400 Birikim ve Güvence Danışmanı, yeni organizasyon yapısı “AvivaSA Sigorta Aracılığı” ile Acıbadem Sigorta ürünlerini, AvivaSA hizmet kalitesiyle müşterilerine sunacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, portföylerine yeni bir ürün eklediklerini vurgulayarak, “Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek için onları sürekli olarak dinliyoruz. Yaptığımız araştırmalarda, müşterilerimizin tek noktadan hizmet almak istediklerini dile getirmesi dikkatimizi çeken bir noktaydı. Müşterilerimizin farklı sigorta ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla ürün portföyümüze sağlık sigortasını da ekledik. Böylelikle müşterilerimizin memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Yılbaşından bu yana bu amaçla, 9 şehirde 400’e yakın çalışanımıza sağlık sigortası eğitimleri verdik.” dedi.

360 derece bireysel sigortacılık yaklaşımı ve dünya modelleri

360 derece sigortacılığın tüm dünyada, “müşteri odaklılık” yaklaşımı anlamında çok önemli olduğunu vurgulayan Kuruca, sözlerini şöyle tamamladı: “Mevzuat ve müşteri ihtiyaçları doğası gereği sürekli değişiyor. Bu modeli oluştururken, Polonya, Fransa ve Singapur örneklerinden yararlandık. AvivaSA olarak, bireysel emeklilik, hayat sigortaları, ferdi kaza sigortaları gibi bireysel sigortacılık alanının lider ve öncü şirketiyiz. Sağlık sigortası ürün portföyümüzde yer alması gereken önemli bir üründü. Türkiye’nin en gelişmiş direkt satış kadrosuna sahibiz. Bu güçlü ve tecrübeli kadronun, müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz edebilme ve en uygun çözümleri sunma konusunda pazarda bir fark yaratacağına inanıyoruz. Güçlü organizasyon yapımız ve Acıbadem Sigorta’nın sağlık alanındaki tecrübesiyle bu modeli hayata geçirdik.”