Balparmak’a Dünya Gıda Günü’nde önemli ödüle layık görüldü

Balın, arıların ve arıcılığın geleceği için sürdürülebilir projeler hayata geçiren Balparmak, Sürdürülebilir Gıda Zirvesi kapsamında düzenlenen Dünya Gıda Günü Ödülleri’nde arı, arıcılık ve ekosistemin geleceği için yürüttüğü projelerle ödüle layık görüldü.

Her yıl gıda sistemlerinde sürdürülebilirlik dönüşümünü ve iş modellerinde değişimi hızlandırmak amacıyla önde gelen gıda markalarını, girişimcileri, yatırımcıları, uluslararası kuruluşları, kamu ve sivil toplum dahil sektörün diğer tüm paydaşlarını bir araya getiren 5. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi 17 Ekim’de İstanbul’da düzenlendi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ve Sürdürülebilirlik Akademisi’nin destekleriyle ‘Dünya Gıda Günü’ buluşmasının da yapıldığı zirvede Dünya Gıda Günü Ödülleri de sahiplerini buldu. Balın, arıların ve arıcıların yarını için çalışan Balparmak, arı, arıcılık ve ekosisteme sahip çıkmak için yürüttüğü çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldü.

Hedef 70 bin kişiye ulaşmak

Balparmak’a ödül kazandıran çalışmalardan biri olan ve TEMA Vakfı ve Balparmak Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen “Arılar Varsa Yarınlar Var” projesi arıların, ekosistemin çeşitliliğine ve yaşamın sürdürülebilirliğine katkıları konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Proje çerçevesinde belirlenen 30 ildeki ilkokullarda gerçekleştirilecek eğitimlerle çocuklara, yaşamın çeşitliliğinde büyük bir görev üstlenen arıların yarınlar için önemi anlatılacak. 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine verilecek iki ders saati süren eğitimlerin ardından öğrencilere arı farkındalık kitleri verilecek. Yetişkinlere ise 30 ilde farkındalık stantları, 10 ilde Arıların İzinde Bisiklet Turları’nın yanı sıra proje için özel olarak hazırlanan arilarvarsa.org internet sitesi vasıtasıyla ulaşılacak. Üç yıl sürmesi planlanan projeyle Balparmak, 50 ilde 46 bin 500’ü çocuk olmak üzere toplamda 70 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Arıcılık Akademisi ile kadınlar ve gençler sektöre kazandırılıyor

Geçen yıl Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) katkılarıyla kurulan Balparmak Arıcılık Akademisi ile arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için kadınları ve gençleri sektöre kazandırmak ve balın yanı sıra arısütü, polen, propolis gibi katma değerli arı ürünleri üretiminin artırılmasına destek olmak amaçlanıyor. Balparmak Arıcılık Akademisi’nin geçen yıl Aralık ayında Balparmak’ın Muğla Ula’daki yerleşkemizde başlayan eğitimlerinde katılımcılara koloni yönetimi, arı hastalıkları, arı ürünleri üretimi, arıcılık ekipmanları gibi birçok farklı konuda akademisyenler eşliğinde eğitimler veriliyor.

Sınıf eğitimlerimizle eş zamanlı olarak, gezici eğitim aracıyla verilen eğitimlerle ise bal ve katma değerli arı ürünlerinin üretimini uygulamalı olarak gösteriyor ve mevcut arıcıların da bilgileri güncelleniyor. Balparmak Arıcılık Akademisi web sitesi üzerinden verilen uzaktan eğitimlerle ise isteyen herkese arıcılık konusundaki temel bilgilere her zaman ulaşma imkanı sağlanıyor. Uzaktan ve/veya gezici eğitimlere katılan ve başarıyla tamamlayan herkes, Bal-Der (Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu) katılım sertifikasını almaya hak kazanıyor. Uzaktan eğitim ile birlikte uygulamalı sınıf eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylara ise Balparmak tarafından arılı iki adet kovan hediye edilerek mesleğe ilk adımı atmalarına destek olunuyor. Proje kapsamında 2020 sonuna kadar yaklaşık 300 kadın ve genç arıcı adayına eğitim verilmesi planlanıyor.