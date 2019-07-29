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Başkent EDAŞ, Ankara’da Kesintisiz Elektrik Dağıtımı Hedefini Yakaladı

Başkent EDAŞ, Ankara’da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı kapsamında 2019 yılının ikinci çeyreğinde bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti.

Şirketlerden 29.07.2019, 11:06 29.07.2019, 11:23 Tuğçe Hanım
Başkent EDAŞ, Ankara’da Kesintisiz Elektrik Dağıtımı Hedefini Yakaladı

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Ankara’da yılın ikinci çeyreğinde de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde yine başarılı çalışmalara imza attı.

Başkent EDAŞ, Ankara’da hizmet verdiği 18.507 trafo ve 60.297 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

HEDEF DAHA AYDINLIK ANKARA

Daha aydınlık bir Ankara için Beypazarı, Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Bala, Haymana, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar’ da 22715 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 668 pano ile 1502 trafo ve 260 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 296 Km’lik hattın bakımı tamamlandı.

3 MİLYON ABONEYE HİZMET

Başkent EDAŞ, sektörün pazar dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Ankara’da hizmet verdiği 3 milyona yakın müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 224 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 926 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 74 elektrik panosu ve 40 trafo montajı da tamamlandı.

HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2019 yılının ikinci çeyreğinde koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, www.baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Yetkililer, Başkent EDAŞ’ın Ankara’da bakım ve yatırım çalışmalarının hız kesmeden süreceğini bildirdi.

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