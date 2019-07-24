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Beko Derin Donduruculardan Tüketicilerine İhtiyacına Uygun Akıllı Çözümler

Beko, A+ ve A++ enerji sınıfı, 102 litreden 500 litreye varan hacim yelpazesi ve ister soğutucu ister dondurucu olarak kullanılabilen joker özelliğine sahip derin dondurucu seçenekleri ile tüketicilerine ihtiyacına uygun akıllı çözümler sunuyor.

Şirketlerden 24.07.2019, 10:34 24.07.2019, 10:48 Tuğçe Hanım
Beko Derin Donduruculardan Tüketicilerine İhtiyacına Uygun Akıllı Çözümler

Beko Derin Donduruculardan Tüketicilerine İhtiyacına Uygun Akıllı Çözümler 

Beko derin dondurucular meyve, sebze, et ve balık gibi çeşitli ürünlerin dört mevsim taze saklanmasına olanak sağlıyor. Beko derin dondurucularda No Frost soğutma teknolojisine sahip ürün seçenekleri var. Üstelik 102 litreden 500 litreye varan farklı hacim yelpazesi mevcut.

Joker özelliği sayesinde ister soğutucu ister dondurucu olarak kullanılabilen Beko derin dondurucularda üzerinde bulunan ayar butonu ile istenen özellik tek bir tuşla seçilebiliyor. Bölmenin sıcaklığı -24°C ile +10°C arasında bir değere ayarlanabiliyor. Mevsiminde alınıp saklanan ürünlerin azalması/tükenmesi durumunda soğutucu özelliğini devreye alarak ürün buzdolabı olarak da kullanılabildiği için fonksiyonelliği ile ön plana çıkıyor.

Beko derin dondurucular ÖTV Bizden Kampanyası dahilinde 900 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicileri bekliyor.

#şirket haberleri #akıllı çözümler #tüketici #beko derin dondurucular #derin dondurucu #beko
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