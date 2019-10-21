BETA Kimya A.Ş. ürünleriyle INTERMOB’da dikkatleri üzerine çekti

Kimya sektörünün lider üreticilerinden BETA Kimya A.Ş, yeni ürün lansmanları ile INTERMOB Fuarı’nın gözdesi oldu.

Bu yıl da, iç pazar ve ihracata özel olarak hazırlanan iki ayrı stantta sektör profesyonelleriyle buluşan BETA Kimya A.Ş., APEL Yangına Dayanımlı PU Köpük ile MitreApel’in yeni üyeleri Stonebond, Autobond ve Debonder ürünleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye’nin en büyük yapıştırıcı ve tutkal üreticilerinden BETA Kimya A.Ş., mobilya, ahşap ve orman ürünleri endüstrisine yönelik akılcı ürünleriyle INTERMOB fuarında büyük beğeni topladı. BETA Kimya ailesinin yeni üyesi APEL Yangına Dayanımlı PU Köpük ürününün ilk kez vitrine çıktığı fuarda APEL ve MitreApel markaları altındaki inovatif ürünler, yerli ve yabancı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

APEL PF380 ile yangına geçit yok

Yeni yangına dayanımlı PU Köpük APEL PF380, kapı ve pencere kasalarından, boşluk doldurma ve izolasyona kadar geniş bir kullanım alanına sahip. TSE 13501 standartlarına göre E sınıfı yanmazlık sertifikalı ve DIN EN 4102 standartlarını karşılayan B2 sınıfı tek komponentli bir poliüretan köpük olan APEL PF380, yangına dayanımlı formülü sayesinde tüm yaşam alanlarına güven katıyor.

Otel, hastane, okul, kampüs vb. hizmet binalarının kapı, pencere ve yangın çıkış kapılarının montajında kullanılabilen APEL PF 380, olası bir yanma esnasında kendiliğinden sönebiliyor. APEL Yangına Dayanımlı PU Köpük, kapılardan pencere kasalarına kadar tüm doğramaların sabitlenmesinde, boşlukların doldurulmasında, elektrik tesisatları, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonlarında; boşluk, delik ve çatlakların kapatılmasında kullanılabiliyor.

MitreApel’den yeni Stonebond

Dekoratif taş, mermer, granit gibi materyalleri saniyeler içinde yapıştırabilen MitreApel Stonebond yapı sektörü için akılcı ve pratik bir çözüm sunuyor. Dekoratif objelerde, yapışması zor yüzeylerde ve dar alanlarda dahi kullanılabilen MitreApel Stonebond, inşaatlardaki ağır taş panellerin sıvama öncesi ilk tutundurma işlemlerinde gösterdiği yüksek performansla öne çıkıyor.

MitreApel Autobond ile otomotivde üstün yapışma

MitreApel’in motorlu taşıtlarda kullanılan plastik ve metal bileşenler için özel olarak geliştirdiği yeni Autobond, araçların iç ve dış bölümlerindeki aksamların kolayca yapıştırılmasına imkan tanıyor. Torpidodan tampona kadar tüm plastik ve metal parçaları saniyeler içinde birbirine yapıştırabilen yeni MitreApel Autobond ile ulaşılması zor, tutunma alanı dar olan bölümlerde bile mükemmel bir tutunma elde ediliyor.

Debonder ile yapıştırıcı kalıntılarına son

Kürleşmesi tamamlanmış yapışkan kalıntılarının temizlenmesi için geliştirilen MitreApel Debonder, yapıştırma işlemlerinde kusursuz ve rijit bir görünüm sağlıyor. Yapışkan kalıntısının üzerine doğrudan uygulanabilen MitreApel Debonder, yüzeyde maksimum 2 dakika bekletildikten sonra bir bez ya da kağıt mendil yardımıyla tüm yapıştırıcı artıklarını ortadan kaldırıyor.

Sayacı: “INTERMOB’da ihracat ağımıza 4 yeni ülke daha ekledik”

BETA Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Sayacı, yeni ürünleriyle birlikte yurt içi ve yurt dışından gelen sektör profesyonellerinin takdirini kazandıklarını belirterek, “INTERMOB gibi sektörün nabzının tutulduğu ve trendlerin belirlendiği fuarlarda yeni ürünlerimizle daima ilgi odağı olmayı başarıyoruz. Bu yıl da hem iç Pazar hem de ihracat açısından son derece verimli bir fuarı geride bıraktık. INTERMOB 2019’da yapı kimyasalları, yapıştırıcılar ve teknik aerosoller kategorilerindeki geniş ürün ailemizi, özellikle yurt dışından gelen katılımcılara çok daha detaylı bir şekilde tanıtma fırsatı bulduk. Yeni ürünlerimize özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden yoğun bir ilgi vardı. APEL Yangına dayanımlı Köpük ile Mitreapel Stonebond, Autobond, MS Polimer bazlı ayna ve cam yapıştırıcısı ile mobilya tutkallarımız büyük beğeni topladı. En önemli kazanımımız ise yurt dışından aldığımız yeni siparişlerle birlikte ihracat ağımıza 4 yeni ülke daha ekledik. Beta Kimya A.Ş. olarak ihracat yaptığımız ülke sayısını 64’e yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. Ar-Ge ve inovasyondan aldığımız güçle büyümemizi sürdürerek, yurt içi ve yurt dışındaki atılımımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi