"Bir Usta Bin Usta Projesi"ne bir ödül de Sardis’den

Anadolu Sigorta’nın kaybolmaya yüz tutan meslekleri canlandırmak ve geleceğin ustalarını yetiştirmek amacıyla 2010 yılından bu yana süren sosyal sorumluluk projesi “Bir Usta Bin Usta”, finans sektörünün en iyilerinin yarıştığı Sardis Ödülleri’nde Pozitif Sosyal Etki-Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.

Finans sektöründe inovasyon ve pazarlama başarısını kutlamak; bankalar, sigorta şirketleri, finansal teknoloji şirketleri, diğer finansal kuruluşlar ve bu kuruluşlara hizmet veren ajanslar tarafından hayata geçirilen en yenilikçi projeleri ve üstün pazarlama başarılarını ödüllendirmek üzere düzenlenen Sardis Ödülleri sahiplerini buldu. Finans sektörünün en iyilerinin yarıştığı Sardis Ödülleri’nde Anadolu Sigorta, Bir Usta Bin Usta projesiyle ‘Pozitif Sosyal Etki-Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu. Bu kategoride, toplumsal, çevresel ve ekonomik sorunlara kalıcı çözüm öneren; kamuoyu yaratmak veya kamuoyundaki bilinç ve farkındalığı artırmak adına finansal kuruluşlar tarafından hayata geçirilen projeler ödüllendirildi.

2010 yılında başlayan ve Türkiye'nin kaybolmaya yüz tutan veya unutulma riski taşıyan yerel değerlerinin yeniden canlandırılması ve meslek ustalarının deneyimlerinin gelecek nesillere taşınmasını hedefleyen “Bir Usta Bin Usta” projesiyle bugüne kadar 50 meslekte 1000 usta adayına eğitimler verildi. Kursiyerler, MEB onaylı usta öğretici niteliğindeki kurs bitirme sertifikalarını alarak mezun oldu. Böylece kurslar aracılığıyla bir yandan yerel mesleklerin kaybolması engellenirken diğer yandan kurslara katılanlara yeni iş olanakları yaratılmış oldu.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün teknik danışmanlığında yürütülen proje kapsamında her yıl 5 ilde, 3 ila 6 ay arasında değişen eğitim programlarıyla 5 mesleki kurs düzenlendi.

Daha önce PRİDA’dan Sürdürülebilir Başarı kategorisinde Proje Ödülü ve Yılın Topluma Değer Katan Projesi Ödülllerini alan Bir Usta Bin Usta, Türkiye İşveren Sendikaları Büyük Ödülü, OSTİM Rotary Kulüpleri – Kurumsal Alanda En İyi Proje Ödülü, Türkiye KSS Pazaryeri Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümü Ödülü, Marcom Ödülleri’nde Platin Ödül, Altın Pusula Büyük Ödülü, Uluslararası Stevie Ödülleri'nde Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi kategorisinde gümüş ödülü, The Holmes Report Altın Sabre Ödülü, Dünya Gazetesi Demirkent Ödülü, İz İletişimin Zirvesindekiler Ödülleri Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi ödülü gibi pek çok ulusal ve uluslararası ödülün sahibi.