Bora Plastik'te hedef ihracatı artırmak

Kuruluşundan bu zamana dek plastik sektöründeki uluslararası trendleri ve teknolojideki küresel gelişmeleri yakından izleyerek birçok yeniliğin Türkiye’deki öncüsü haline gelen Bora Plastik, bugün kalite prensipleri ve çalışma koşulları ile Türkiye’yi tüm dünyada gururla temsil ederken, ihracatıyla da ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor.

Hızlı büyüyen sektörlerden biri olarak dikkat çeken plastik sektörü, otomotivden ambalaja, beyaz eşyadan mutfak eşyasına, savunma sanayisinden mobilyaya kadar çok geniş bir kullanım alanına sahip. Bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen plastik sektöründe, hammadde ihtiyacının önemli bir bölümü ithal edilerek karşılanıyor ancak yerli üreticiler sayesinde birçok ürün ise ithal edilmek yerine Türkiye’de üretiliyor. 1957 yılında İbrahim Bora’nın perakendecilik ve cam üretimi tecrübesiyle kurulan Bora Plastik de, kuruluşundan bu zamana dek teknolojideki küresel gelişmeleri ve plastik sektöründeki uluslararası trendleri yakından izleyerek birçok yeniliğin Türkiye’deki öncüsü konumuna geldi ve katma değerli ürünler ile plastik ihracatında önemli bir pay sahibi oldu.

7.000 Ton Hammadde İşleme Kapasitesine Sahip

El presleri ve sıfıra yakın teknolojiyle başlayan üretimini, bugün 7.000 ton hammadde işleme kapasitesine taşıyan Bora Plastik, 1992 yılında plastik kutuları, 1994 yılında ise pedallı çöp kovalarını Türkiye’de ilk üreten şirket oldu. Ürünlerin güvenilirliği ve pratikliği sayesinde Türkiye’de saklama kabı anlayışının gelişmesinde öncü olan Bora Plastik, bugün ise kalite prensipleri ve çalışma koşulları ile Türkiye’yi tüm dünyada gururla temsil ederek ihracatıyla ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

“Katma Değerli Ürünlere Odaklanarak Büyüyeceğiz.”

2019 yılında ihracatta cirosal bazlı %20’lik bir büyümenin söz konusu olduğunu ifade eden Bora Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Emirhan Bora, 2020 yılı hedeflerinin ürün katma değerini düşürmeden ihracatı artırmak olduğunu belirtiyor ve katma değerli ürünlere daha fazla odaklanarak büyümeyi hedeflediklerini dile getiriyor.