Bosch'tan ‘SW Machine’ye Global Tedarikçi Ödülü

Tezmaksan Makine’nin Türkiye’de temsil ettiği ‘SW Machine’, geçtiğimiz günlerde dünyanın en saygın markalarından biri olan Bosch tarafından ödüllendirildi. Bosch tarafından ‘Global Tedarikçi Ödülü’ne değer bulunan SW Machine, otomotiv endüstrisindeki sayısız uygulamalarına ek olarak, üretim çözümleri, tarım ve inşaat makineleri sektörlerinin yanı sıra hidrolik ve pnömatik sistemlerde partnerlerine çözüm sunuyor.

47 TEDARİKÇİYE ÖDÜL

“Birlikte dönüşüm, ileride kalmak” mottosuyla partnerlerini ödüllendiren Bosch, yaklaşık 43.000 tedarikçisinden, 15 ülkeden 47 tedarikçiye ödül verdi. 47 tedarikçi arasından SW, Global Tedarikçi Ödülü’nün sahibi oldu.

AYDOĞDU “MUTLUYUZ”

Ödüle ilişkin açıklamada bulunan Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, Türkiye Temsilcisi oldukları SW’nin global çapta önemli bir ödüle değer bulunmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Aydoğdu, Tezmaksan’ın gücünü partnerlerinin gücüyle katladıklarını söyledi.

Öte yandan Türkiye’nin katma değeri yüksek ürünler geliştirip ihraç etmesi gerekliliğine vurgu yapan Aydoğdu, sektörün Türkiye’de üretim yapan Bosh, Stacpole, Omco gibi uluslararası firmaların yanı sıra Trakya döküm gibi yerli sermayeli firmaları tercih ettiğini bu sayede de üretim sürecinde önemli yol kat edildiğini aktardı.