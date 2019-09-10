BSH, IFA 2019’da: Daha iyi yaşam kalitesi için yenilikçi ev aletleri ve dijital hizmetler

Avrupa ve Almanya’nın bir numaralı ev aletleri üreticisi BSH, ağa bağlılık, ses kontrolü ve yapay zekâ gibi güncel teknolojilerle evler için sayısız yeni ürün, akıllı uygulamalar ve zekice fikirler sunuyor.

Bu yıl 6-9 Eylül tarihleri arasında Berlin’de gerçekleşecek olan Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (IFA) ziyaretçiler, günlük ev yaşamının dijital çağda ne kadar konforlu olabileceğini deneyimleyecek. ‘Donanım+’ yaklaşımı doğrultusunda tüketicilere günlük yaşam kalitelerinde artı değer sunan yenilikçi ev aletleri ve dijital hizmetler sağlayan BSH için bu deneyim, pişirme fonksiyonu ve optimum enerji yönetimi gibi özellikleri bulunan ilk ‘hepsi bir arada’ mutfak aleti gibi yeniliklerden fazlasıyla genişletilmiş Home Connect yelpazesi ve öğrenme becerisi olan fırına kadar çeşitli ürünleri içerecek.

BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, fuarda yaptığı değerlendirmede, “Tüketici elektroniği ve ev aletleri alanında dünyanın en büyük ticaret fuarı olan IFA, trendler ve inovasyonlar için önemli bir platform. Dünya lideri olarak bu yıl çıtayı özellikle yükseltiyoruz: Bosch ve Siemens markaları, 6.000 metrekarelik bir stant alanında yenilikçi güçleri, geniş ürün yelpazeleri, ağ bağlantılı bir hayata yönelik çözümler, duygulara hitap eden canlandırmalar ve şovlarla ziyaretçilere ilham verecek” dedi.

“BSH bir Donanım+ şirketine dönüşüyor”

50 yılı aşkın bir zamandır dünya çapında tüketicilere ilham veren kaliteli donanım cihazları ürettiklerini belirten Sığın; “Bu cihazlar gelecekteki başarımızın da temeli olmaya devam edecekler. Fakat şu anda, elektrikli ev eşyaları endüstrisi – diğer birçok endüstri gibi – köklü bir değişim geçiriyor: dijitalleşme. Bu büyük değişim, bizim stratejimizi de değiştiriyor.

Kafamızda net bir hedef var: BSH’yi, kalitesi kanıtlanmış ev eşyalarımıza ek olarak, çevrimiçi tüketiciler için dijital hizmetler ve mutfak deneyimleri alanlarında da endüstri lideri yapmak için daha da geliştirmek. Bu hedefe ulaşmak için kendimizi yavaş yavaş değiştirmek istiyoruz. Şirketimizi sadece elektrikli ev eşyaları tedarik eden bir şirketten ev aletlerine ilaveten kişiselleştirilmiş dijital işlev, hizmet ve içerikler satan bir şirkete dönüştürmek istiyoruz. Ev eşyalarımızı internete bağlayabilmemizi mümkün kılan teknolojik ilerlemeler ve Home Connect ürünlerimiz bu gelişmeye olanak sağladı. Hedefimiz: BSH’nin gelecekte sadece bir Hardware [Donanım] firması olarak kalmaması ve bir Hardware+ (Donanım +) firması hâline gelmesidir. Ve bu geleceğe yolculuğumuz şimdiden başladı.”

Ev aletleri interaktif asistanlara dönüşüyor

Bosch Ev Aletleri, tüketicinin ihtiyaçlarına yoğunlaşıyor. Pişirme fonksiyonlu ilk hepsi bir arada mutfak aleti Cookit, rehberli pişirme ve manuel pişirmeden sayısız otomatik programa kadar çok çeşitli pişirme opsiyonları sunuyor. XL tencereye, 200 dereceye kadar maksimum sıcaklığa ve profesyonel aksesuarlara sahip olan Cookit, daima mükemmel sonuçlar verecek akıllı yardım ve yaratıcılığa davetiye çıkarıyor. Ağ bağlantılı mutfak aleti, adım adım yeniden pişirmeye yönelik tarif sağlayıcısı Kitchen Stories’den alınan ilhamlar dahil olmak üzere, Home Connect’in tarif havuzunda bulunan fikirlerle desteklenebiliyor.

Siemens Ev Aletleri standında ev aletlerinin gitgide interaktif asistanlar haline geldiği görülüyor. Bu stantta, kapağı kullanıcının parmağını bile oynatmasına gerek kalmadan ses kontrolüyle açılabilen dünyanın ilk fırını sergilenecek.

Bir diğer örnek ise Siemens iQ800 Premium serisi çamaşır bakım ürünleri. Ağa bağlı çamaşır makinesi ve eşleşen kurutma makinesi en son teknolojiyle donatıldı. Çamaşır makinesi sensör bilgilerini intelligentDry fonksiyonu yoluyla kurutma makinesine iletirken, kurutma makinesi de ne kadar çamaşırın hangi devirde yıkandığını öğrenmış oluyor. Makine bu bilgiyi kullanarak uygun kurutma programını seçiyor. intelligentDry fonksiyonu aynı zamanda tam kurutma süresini de gösteriyor.

Akıllı pişirme deneyimini canlı yaşayın

Akıllı pişirme, çok daha kolay bir şekilde çok daha iyi pişirme sonuçları elde etmeye yönelik akıllı çözümlerin kullanılmasıdır. Bunun en iyi örneği, Home Connect aracılığıyla BSH ev aletleri ile iletişim kurabilen tarif uygulamalarıdır. Tarifte yazan hazırlık bilgileri doğrudan, hızla ve kolayca fırına aktarılır. Home Connect’in Rehberli Pişirme fonksiyonuyla birlikte uygun tarifler, artık ağ bağlantılı cihazların optimum program ayarlarının seçilmesiyle adım adım hazırlanabiliyor. Bu kolaylık, Almanya’nın bir numaralı yemek YouTuber’ı Sally’nin yeni uygulamasıyla da destekleniyor. Uygulama, Cumartesi günü Bosch standında öne çıkan özellikler kapsamında tanıtılacak.

Kişisel damak tadına veya besinsel tercihlere göre uyarlanan tarifler bugünlerde çok revaçta. BSH, 2019’un sonlarından itibaren ürün yelpazesine bir uygulama ekleyecek. Uygulama evde bulunan gıdalara, favori malzemelere veya kişinin besin hassasiyetine göre kişiselleştirilmiş tarifler sunuyor. Bütün tarifler hızlı, kolay uygulanabilir tarifler olacak ve adım adım talimatlarla beraber verilecek.

Yepyeni görünümü ve hissiyatıyla Home Connect Uygulaması

IFA 2019’a tam zamanında yetişen Home Connect, başarılı uygulamasına tamamen yeni bir görünüm ve hissiyat kazandırdı. Uygulama, farklı markalardan ağ bağlantılı ev aletlerinin elverişli bir şekilde çalıştırılabilmesini sağlıyor. Ek olarak, evdeki günlük hayatınızı daha konforlu kılacak yenilikçi fonksiyonlar da sunuyor. Glutensiz, protein açısından zengin ve sadece sebzeli bir yemek mi istiyorsunuz? “Yemekte ne var?” fonksiyonuyla kullanıcı hangi tarifleri sevdiğine ve hangilerini sevmediğine karar verebiliyor. Uygulama, tercihlerinizi hızla öğreniyor ve daha uygun tavsiyelerde bulunuyor. Ev aleti kontrol sisteminiz ne olursa olsun uygulama, çok çeşitli, ilham verici ve kullanışlı içerikler sunuyor ve kullanıcıları göz atmaya veya arama yapmaya davet ediyor.

BSH’nin ekosistemine yeni ortaklar katıldı

Açık platform Home Connect, tüketiciler için uyumlu çözümler sunma ve yaşam kalitesini geliştirme sözlerini bir kez daha IFA’da yerine getiriyor. Ekosistem halihazırda oldukça fazla üreticiyi ve markayı entegre ederek, bunların kusursuz bir dijital deneyim sunmasını sağlıyor.

Yeni ortaklardan biri, akıllı saat markası Fitbit. Kullanıcılar aynı anda hem zindelik durumlarını kontrol edebilir hem de ev işlerini yapabilir. Bir parmak dokunuşuyla fırın önceden ısıtılabilir ve çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi programı tamamlandığında bir bildirim alınabilir.

Yapı sistemi teknolojisi sağlayıcı ABB/Busch-Jaeger, evinizi Akıllı Eve dönüştüren free@home ağ kurma çözümünü kullanıyor. Ev aletleriyle ses komutları aracılığıyla iletişim kurmak artık çok gözde. Home Connect kapsamındaki ev aletlerinin ses komutları aracılığıyla kontrol edilebilmesinin kullanıcılar arasında gitgide popülerleşmesiyle Amazon Echo’nun Alexa ses kontrol fonksiyonu, Google Assistant ve Telekom Magenta Smart Home (Akıllı Ev) da cazip kullanım senaryoları haline geldi. Örneğin Telekom’un (Avusturya) Magenta SmartHome uygulaması, ev aletlerinin durumunu görüntülemeyi ve bunlar için kurallar belirlemeyi mümkün kılıyor. Gelecekte Telekom’un Smart Speaker’ı (Akıllı Hoparlör) aracılığıyla da cihazları kontrol etmek mümkün olacak.

Bu yıl yapılan bir diğer iş birliği ise Google Assistant ile olan ortaklık. Google Home kullanıcıları, artık ev aletlerini ses komutları yoluyla kolaylıkla, hızla ve rahatlıkla kontrol etmek için Google Assistant’ı kullanabilecek.

Bu fırın, sürekli öğrenmeye devam ediyor

Ağa bağlılık ve ses kontrolü gibi trend temalarına ek olarak, yapay zekâ da ev aletleri sektöründe mutfaklara yeni bir boyut kazandırıyor. BSH ev aletleriyle fırındaki kekin yanmasını önlemek veya rostonun tam kıvamında pişmesini sağlamak zaten mümkündü. Şimdiyse bir adım ötesi var: Bosch Ev Aletleri, accent line temalı ilk Series 8 sensörlü fırını standında sergileyecek. Bu fırın, kekin veya rostonun tarife göre ne zaman hazır olacağını tahmin ediyor. Makinenin öğrenme becerisi, pişme durumunda tam tamına beklenen sonucu veren patentli Bosch sensör teknolojisini tamamlıyor. Ağa bağlı fırın, her pişirme işleminde sürekli öğrenmeye devam ediyor. Fırın ne kadar sık kullanılırsa yemeğin ne zaman hazır olacağını o kadar doğru tahmin ediyor. Üstelik tarifte olmayan, isteğe bağlı malzemelerle zenginleştireceğiniz bir pide pişirirken bile…