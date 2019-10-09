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CK Enerji'den 39 akülü sandalye şarj istasyonu hedefi

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in, "Hayatı Aydınlat" projesi kapsamında düzenlenen konserden elde edilen gelirle İstanbul Avrupa Yakası'ndaki akülü sandalye şarj istasyonu sayısını 2020 sonunda 39'a çıkarmayı hedeflediği bildirildi.

Şirketlerden 09.10.2019, 14:56 09.10.2019, 16:44
CK Enerji'den 39 akülü sandalye şarj istasyonu hedefi
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İSTANBUL (AA) - CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in, "Hayatı Aydınlat" projesi kapsamında düzenlenen konserden elde edilen gelirle İstanbul Avrupa Yakası'ndaki akülü sandalye şarj istasyonu sayısını 2020 sonunda 39'a çıkarmayı hedeflediği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji tarafından 2016'da başlatılan projenin 11. etkinliği, dün gece Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu oyuncu Tolga Güleç'in üstlendiği "Hayatı Aydınlat Konseri"nde, Türk pop müziği sanatçısı Derya Uluğ, Günhan Özmen yönetimindeki CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarından oluşan koroya eşlik etti.

Konserlerden elde edilen gelirle İstanbul Avrupa Yakası'nda engelli vatandaşlar için 21 akülü sandalye şarj istasyonu kuran şirket, 2020 sonunda bu sayıyı 39'a çıkarmayı hedefliyor.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Cengiz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, projenin her geçen gün daha çok insana ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"CK Enerji bünyesinde İstanbul Avrupa Yakası'nda başlayan, ardından Antalya ve Sivas'a uzanan Hayatı Aydınlat projesinin merkezine engelli vatandaşlarımızı koyduk. Onların sokağa çıkması, sosyal ve ekonomik hayatta yer alması için ücretsiz olarak yararlandıkları akülü sandalye şarj istasyonlarını peş peşe devreye almaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada sadece İstanbul'da 21 adet akülü sandalye şarj istasyonunu hizmete açmış durumdayız. Amacımız engelli vatandaşlarımızın enerjisiz kalma korkusu olmadan akülü sandalyeleriyle İstanbul Avrupa Yakası'nın tamamında rahatça seyahat edebilmelerini sağlayabilmek."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#akülü sandalye şarj istasyonu #CK Enerji Boğaziçi Elektrik #CK Enerji Boğaziçi Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Cengiz #Hayatı Aydınlat #İstanbul Avrupa Yakası
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