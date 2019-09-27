DenizBank ve Shell’den iş birliği....

DenizBank ve Shell’den, üreticilere akaryakıtta 0 faiz avantajı sağlayan iş birliği

DenizBank ve Shell & Turcas, Ekim ayı boyunca Üretici Kart ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinde 6 ay vade ve 0 faiz sunan, Ekim ayını takiben ise 5 ay vade ve 0 faiz avantajı ile devam edecek bir iş birliğine imza attı.

Tarımın gelişmesi yönünde sürdürdüğü faaliyetler ve sektöre sunduğu yenilikçi ürünler ile sektörde özel bankalar arasında en yüksek pazar payına sahip olan DenizBank, akaryakıt dağıtım pazarının önemli oyuncularından Shell & Turcas ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, Ekim ayı boyunca Üretici Kart ile yapılacak akaryakıt harcamalarında faizsiz 6 ay vade imkânı sunuyor.

Ekim ayının ardından da 5 ay vade ve 0 faiz avantajı ile devam edecek iş birliğine ilişkin imza töreni, 18 Eylül 2019 Çarşamba günü DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Shell & Turcas CEO’su Felix Faber’in katılımıyla gerçekleştirildi.

“Tarımdaki güçlü yolculuğumuza devam ediyoruz”

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dünyada tarımın başladığı topraklar üzerinde yaşayan bireyler olarak, tarıma hizmeti ülkemize ve insanımıza karşı sorumluluğumuz, çocuklarımıza bırakacağımız gelecek için ödevimiz olarak görüyoruz. Bu bağlamda, üreticilerimize tam kapsamlı bir hizmet modeli sunmak üzere 17 yıldır çalışmalarımızı tüm imkanlarımızı seferber ederek sürdürüyor; hayata geçirdiğimiz iş birlikleri ile çiftçimiz ve tarım sektörüne sunduğumuz faydayı artırabileceğimiz bir ekosistem yaratmayı hedefliyoruz. Sektörünün en önemli kurumlarından Shell & Turcas ile Ekim ayı boyunca Üretici Kart’la yapılacak yakıt harcamalarında 6 ay vade fırsatı sağladığımız iş birliği ile de çiftçimizin en önemli ihtiyaçlarından birine yanıt vermekten mutluluk duyuyoruz. İlerleyen dönemde tarımla olan gönül bağımızdan hareketle, üreticimizin ihtiyaçları ve sektörün sürdürülebilir gelişimini merkezde tutarak çalışmaya devam edeceğiz.”

“Çiftçinin yanındayız”

Shell & Turcas CEO’su Felix Faber ise DenizBank ile yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti belirtirken şöyle konuştu; “Shell & Turcas olarak, Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan tarımı ve çiftçilerimizi desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. DenizBank ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği kapsamında çiftçilere yakıt alımlarında çok cazip bir ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Bu sayede, çiftçilerimize daha tasarruflu ve daha verimli iş yapma imkânı sunuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çiftçilere özel hizmet ve ürünlerimizle tarıma ve çiftçilerimize destek vermeye devam edeceğiz. DenizBank ile gerçekleştirdiğimiz bu değerli iş birliği ile bunu bir kez daha vurgulamış olduk. Shell & Turcas olarak çiftçilerin hayatını kolaylaştırabileceğimiz her noktada onların yanlarındayız.”

Türkiye’de bir ilk olan “Üretici Kart” hakkında...