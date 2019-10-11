"Dijital Türkiye" için işbirlikçi dönüşüm

Global akıllı sistemler sektörünün liderlerinden Advantech Co. Ltd., "Advantech IoT Co-Creation Partner Konferansı"nı yüksek katılımla gerçekleştirdi. Ankara Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyonu Temsilcisi Yaser Tai-Hsiang Cheng ve Tayvan Ticaret Merkezi İstanbul Direktörü Sn. Jimmy Chen’in katılımlarıyla Advantech Türkiye Açılış Seremonisi kurdele kesme töreniyle gerçekleştirildi. Proline, Brisa, Tofaş Türk, ProManage, İndas Otomasyon, APRA Mühendislik ve Lima Endüstriyel Bilgisayar da Advantech Türkiye’nin yakın iş ortakları olarak etkinliğe değerli katkılarda bulundular.

Advantech’in Ortak Girişim sürecinin başlangıcından itibaren Türkiye ofisinin kuruluşunda önemli destekleri bulunan Ankara Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Tai-Hsiang Cheng, son bir yılda Türkiye’de karşılaşılan ekonomik zorluklara ve Tayvan kaynaklı yatırımı zorlaştıran olumsuz etkenlere rağmen ulaşılan bu önemli kilometre taşını takdire şayan bir başarı hikayesi olarak tanımlarken “Tayvan hükumeti ülkedeki firmaları ve sanayi çevrelerini Türkiye’de yatırım yapmaya teşvik etme konusunda oldukça istekli. Umarız Türkiye hükumeti de Tayvan yatırımları için dostane bir zemin oluşturulması konusunda atılacak adımları hızlandıracaktır.” sözleriyle Türkiye’ye değer katacak Tayvan merkezli yatırımların geliştirilmesiyle ilgili dileklerini dile getirdi.

GENEL MÜDÜR ÇELİK'İEN SÖZLERİ

Advantech Türkiye Genel Müdürü Cem Çelik, Advantech’in artan yerel gücüyle Türkiye’nin dijitalleşme sürecine öncülük eden önemli şirketlerden birine dönüştüğünü vurguluyor. Cem Çelik, Türkiye’de Advantech’in atacağı önemli stratejik adımlardan birinin, markanın küresel kaynaklarıyla desteklenen yerel ekibi tarafından Türkiye’de üretim, makine otomasyonu, ulaşım, enerji ve güvenlik gibi lider sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek Endüstriyel Uygulamalar geliştirilmesi olduğunu açıkladı. Tofaş Türk, İndas Otomasyon ve APRA Mühendislik yetkililerinin katıldığı Ekosistem Partnerleri Paneli’ndeki görüşlerin ortak noktası da Türkiye’nin dijitalleşmesini desteklemek için ihtiyaç duyulan dikey sektör odaklı ve yerli Endüstriyel Uygulamalar’a olan gereksinimdi.

CENK AKYÜZ'ÜN PAYLAŞIMI

Brisa Fabrika Otomasyon Sistemleri Müdürü Cenk Akyüz, lastik fabrikalarındaki dijital dönüşümü yönetme tecrübelerini aktararak sektöre ait önemli bir dönüşüm örneğini katılımcılarla paylaştı. Tek çatı altında kurulan en büyük lastik fabrikası olan fabrikalarının dönüşümde kullandığı iş modelini Cenk Akyüz “Robotik Süreç Otomasyonu, Görüntü İşleme, ERP Geliştirme, Akıllı Fabrika gibi iç projelerimiz için ihtiyaçlarımıza uygun dış hizmetleri alıyor ve geliştirdiğimiz projeye uygun Nesnelerin İnterneti (IoT), Bulut Hizmetleri, Giyilebilir Teknolojiler gibi alanlardaki Teknoloji Sağlayıcılarıyla yakın iş birlikleri kuruyoruz.” sözleriyle açıkladı.

Güvenli ve Akıllı Şehir platformları geliştiren Türk teknoloji şirketi Proline’ın Akıllı Şehir Danışmanı Beril Kırcı, IoT çağında akıllı altyapıları en etkili biçimde yönetebilmek adına platformların ve cihazların birbirleri arasında kesintisiz ve sorunsuz iletişim kurabilmesinin kritik önemine dikkat çekti ve ekledi “Bütünleşik iş modelimizle IoT, Akıllı Şehir ve Dijital Dönüşüm projeleri oluşturuyor ve geliştiriyoruz. Advantech ile sistemlerimiz uyumlu olduğu için iş birliğimiz dahilinde alanımızda oldukça önemli hizmetler sağlayacağımızı öngörüyoruz.”.

Ayrıca Advantech ve Proline arasında imzalanan Niyet Mektubu için düzenlenen seremoniye Proline CEO’su Mehmet Doğanyiğit ve Advantech’ten Vincent Chang katıldı.

Advantech Endüstriyel IoT Grubu Kıdemli Direktörü ve AInterCon Satış Genel Müdürü Vincent Chang, Advantech’in AIoT Co-Creation iş modelini ve IoT dönüşümünün üç fazını “Yazılım ve donanımı bütünleştiren çözümlere Endüstriyel Uygulamalar diyoruz. Endüstriyel Uygulamaları gerçekleştirmek için WISE-PaaS adını verdiğimiz, Kenar Zeka odaklı bir yazılım platformu sunuyoruz. Advantech’in hedefi Faz II’ye odaklanarak AIoT Ekosistemi’nde lider platform sağlayıcısı olmak” sözleriyle açıkladı.

Gömülü IoT Bölge Yöneticisi Sean Wang, Advantech’in sağlık, perakende, ulaşım gibi sektörlere özel tasarlanmış çözümleriyle, gömülü platform teknolojilerindeki yenilikçi yaklaşımını paylaştı. Advantech Kurumsal Yatırım Yöneticisi Tony Liu da, Endüstriyel Uygulamalar Co-Creation ve DFSI edinme süreçleriyle ilgili detaylarla birlikte Türkiye’de pazarın ihtiyaçlarına uygun bölgesel stratejik iş ortaklıkları kurmaya önem verdiklerini açıkladı. Advantech Türkiye Akıllı Fabrika ve Enerji Sektör Müdürü Alper Sertel, ProManage ARGE Direktörü Dr. Mustafa Can Öztürk’le kıymetli içgörüler içeren bir Yapay Zeka Söyleşisi gerçekleştirdi.

Etkinliğin son oturumu Advantech Akıllı Fabrika İş Geliştirme Müdürü Cologne Chen ve Advantech Türkiye Uygulama ve Proje Mühendisi Metin Demircikoğlu yönetiminde gerçekleştirilen canlı demo çalışmalarıydı. Türkiye’de birçok sektörün ihtiyacına cevap verebilecek ve kolaylıkla hayata geçirilebilir Endüstriyel Uygulama örneklerinin hem teknik detaylarını katılımcılarla paylaştılar hem de canlı kurulumlarla Toplam Ekipman Etkinliği (OEE), Akıllı CNC Makine Yönetimi, Soğuk Zincir Yönetimi, Endüstriyel ve Edge Yapay Zeka Çözümleri gibi uygulamaları tanıttılar.