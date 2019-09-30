Son Dakika
Üsküdar Üniversitesi'nden akademisyenlere önemli fırsat
Başkan Altınok'tan Cemevi için arsa tahsisi
Faiz indirimi sonrası konut kredisi başvuruları yüzde 300 arttı
Kamu bankaları konut kredilerini yapılandıracak
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

Divan Grubu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Direktörü Akşın Güngör oldu

İSTANBUL (AA) - Divan Grubu’nda Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Direktörlüğü’ne Akşın Güngör getirildi. Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Kasım 2017’de Divan Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü olarak Divan Grubu’nda...

Şirketlerden 30.09.2019, 10:45 30.09.2019, 11:12
Divan Grubu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Direktörü Akşın Güngör oldu

İSTANBUL (AA) - Divan Grubu’nda Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Direktörlüğü’ne Akşın Güngör getirildi.

Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Kasım 2017’de Divan Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü olarak Divan Grubu’nda çalışmaya başlayan Güngör, 2019 yılı Ağustos ayı itibariyle Divan Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Direktörü görevine getirildi.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Londra Üniversitesi Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden derece ile mezun olan Akşın Güngör, 2007 yılında Sabancı Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamladı. Kariyerine 1999 yılında Koç Holding’de başlayan Güngör, 2000 yılında Sabancı Holding’de İş Geliştirme ve Stratejik Planlama uzmanı olarak görev aldı.

Aşkın Güngör, Mudo, Bilim İlaç, Kopaş Kozmetik gibi şirketlerde Pazarlama, Ticari Pazarlama, İş Geliştirme ve Satış Geliştirme konularında müdürlük ve direktörlük görevlerinde bulundu. 2017 yılında ise Divan Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü olarak çalışmaya başladı.

Divan Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Direktörlüğü görevine getirilen Güngör, Divan Grubu’nda oteller, rezidanslar, restoranlar, pastaneler, stadyumlar ve etkinlik mekanları da dahil olmak üzere tüm grubun iç ve dış pazarlama organizasyonu ve stratejileri, pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu olacak.

Güngör ayrıca pazarlama, iletişim ve halkla ilişkiler alanındaki bölümlerine destek materyallerin, hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulanması alanlarında da yönetimi üstleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Divan Grubu #şirket haberleri #aşkın güngör
Yorumlar (0)
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:37
Öğle 12:44
İkindi 16:02
Akşam 18:40
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Balıkesirspor 6 10
6. Keçiörengücü 6 10
7. Osmanlıspor 6 10
8. Adana Demirspor 5 9
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@