‘Dizel araçlar zehir saçıyor’

6-8 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen 10. Türkiye Enerji Zirvesi gelecekteki alternatif yakıtların da tartışıldığı oturumlara sahne oldu. Zirvenin ikinci gününde gerçekleşen ‘Ulaşımda Alternatif Yakıt Teknolojiler ve Yeni Pazar Dinamikleri’ oturumunda dizel yakıtın toplum sağlığı için yarattığı tehlikeler bir kez daha gözler önüne serilirken, geleceğin alternatif ulaşım sistemlerinin ağırlıklı hibrit ve elektrikli araçlarda olacağı vurgulandı.

Dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Dizel yakıtın Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yasaklanmaya başladığı günümüzde alternatif yakıtlar konuşulmaya başlandı. BP Dünya Enerji Raporu verilerine göre 2017 yılında dünyadaki toplam doğal gaz rezervi 193,5 trilyon metreküp olarak hesaplandı. Bu verilere dayanarak LPG’nin içten yanmalı motorlar için tek alternatif yakıt olduğunu söyleyebiliriz. Elektrikli araçların verimliliği batarya teknolojisinde bir devrim yaşanmadığı sürece artmayacak. Dünyamız, çevremiz ve bizim için en iyi alternatif Hibrit araçlar, Hibrit araçların LPG ile çalıştığı bir dünyada ulaşım temiz, çevreci ve ekonomik olacak” ifadelerini kullandı.

10. Türkiye Enerji Zirvesi, enerjinin tüm dinamiklerinin ele alındığı bir forum şeklinde geçti. ‘Ulaşımda Alternatif Yakıt Teknolojiler ve Yeni Pazar Dinamikleri’ adlı oturumda, dizel yakıtın çevreye ve insan sağlığına verdiği zarar bir kez daha gözler önüne serilirken, alternatif yakıt olarak LPG’nin önemine bir kez daha dikkat çekildi.

Elektrikli ve hibrit araçların da konuşulduğu oturumda, elektrikli araçlarda sahip olduğumuz teknolojide henüz yolun başında olduğumuz vurgulanırken, hibrit araçların çevreci, temiz ve ekonomik çözümler sunabileceği belirtildi.

‘Hibrit araçlar en ciddi alternatif’

Oturumda konuşan Lexus Türkiye Direktörü Selim Okutur, dizel yakıtın yarattığı çevre felaketinin altını çizerek, “Avrupa şehirlerinde büyük bir hızla dizel araçlar yasaklanıyor. Böyle olunca da uzun vadede tamamen elektrikli araçlar çözüm ama bunun için ciddi bir altyapı gerekiyor. En akılcı çözüm hibrit araçlar. Çünkü hibrit araçlar benzin ve elektriğin gücünün ideal birleşimi” ifadelerini kullandı.

‘Hibrit araçların LPG ile çalıştığı bir dünya…’

Dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Dizel yakıtın Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yasaklanmaya başladığı günümüzde alternatif yakıtlar konuşulmaya başlandı. BP Dünya Enerji Raporu verilerine göre 2017 yılında dünyadaki toplam doğalgaz rezervi 193,5 trilyon metreküp olarak hesaplandı. Yine aynı kaynağa göre toplam petrol rezervi 1 milyar 530 milyon varil olarak ifade ediliyor. Doğalgaz rezervlerine her geçen gün bir yenisi eklenirken petrol rezervleri giderek eriyor. Bu da yakın bir gelecekte dizel ve benzin kullanan araçların yakıtsız kalması anlamına geliyor. Bu verilere dayanarak LPG’nin içten yanmalı motorlar için tek alternatif yakıt olduğunu söyleyebiliriz. Elektrikli araçların verimliliği batarya teknolojisinde bir devrim yaşanmadığı sürece artmayacak. Dünyamız, çevremiz ve bizim için en iyi alternatif Hibrit araçlar, Hibrit araçların LPG ile çalıştığı bir dünyada ulaşım temiz, çevreci ve ekonomik olacak” şeklinde konuştu.

‘Dizel araçlar zehir saçıyor’

Dizel araçlar hakkında Avrupa’da bir farkındalık oluştuğunun altını çizen BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Ülkemizde dizel motorları tercih eden kullanıcılar ne yazık ki, havayı ne ölçüde kirlettiklerinin, çevreye ne ölçüde zarar verdiklerinin, kendilerinin, çocuklarının ve sevdikleri de dâhil olmak üzere hepimizin soluduğu havayı ne ölçüde zehirlediklerinin farkında değiller. Ülke geneli olarak değerlendirdiğimizde, tüm dizel araçların egzozlarından havaya yayılan zararlı gazlar ve partiküller toplum sağlığını tehdit ederken, solunum yolu hastalıklarına da zemin hazırlıyor. Dizel araçlar yolun sonuna geldi. Ülkeler birbiri ardına dizel otomobillerin satışını yasaklayan kanunları onaylıyorlar. Costa Rica’da yürürlükte olan kanuna göre 2021 yılından itibaren eski – yeni ayırt etmeksizin tüm dizel araçların satışı yasağı uygulanmaya başlanacak. Norveç’te yeni dizel araç satışı 2025 yılında devreye girecek. Bu yönde dizel araç satışını yasaklayan kanunlar çıkaran diğer ülkelerden Danimarka, İrlanda, İsrail, Hollanda, İsveç ve Hindistan’da ise bu yasaklar 2030 yılından itibaren uygulanacak. İskoçya’da 2032, İngiltere, Çin ve Fransa’da ise 2040 yılından itibaren dizel araç satış yasağı uygulanmaya geçilecek” dedi.