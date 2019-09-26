Dünya Süt Zirvesi’nde Selçuk Yaşar’a onur ödülü

Vizyonuyla Türkiye Süt Sektörünü kuran Selçuk Yaşar, ‘Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) tarafından ilk kez Türkiye’de düzenlenen Dünya Süt Zirvesi’nde Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, Türkiye’de süt sektörünün kurulmasına ve gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı onur ödülüne layık görüldü. Süt hayvancılığı ve süt işleme sektöründe başlattığı atılım ile yeni bir sektör yaratmada öncü olan, küçük süt üreticilerinin sütüne sürekli bir pazar sağlayan toplumsal katkı modeliyle; Türkiye’de süt sektörünün temellerini atan Selçuk Yaşar adına ödülü Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı aldı.

1973 yılından bu yana Türkiye’de sağlıklı nesillerin yetişmesine öncülük eden Pınar Süt’ün kurucusu Selçuk Yaşar, Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Süt Zirvesi’nde Türkiye’de süt sektörünün kurulmasına ve gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı ‘Onur Ödülü’ne layık görüldü. İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Dünya Süt Zirvesi’nde Ulusal Süt Konseyi tarafından verilen ‘Onur Ödülü’, Ulusal Süt Konseyi Başkanı Sabit Karaca tarafından Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar adına Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı’na takdim edildi.

Selçuk Yaşar adına Onur Ödülü’nü alan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Bu değerli ödülü almaktan gurur duyduğunu belirterek, “Selçuk Yaşar Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine sadece fabrikalar kurarak değil, üreticileri, tedarikçileri, bayileri destekleyerek yarım milyonluk bir ekosistem yarattı. Gıda güvenliği ve Avrupa standartlarında üretimde öncü oldu. Bizler bugün, kurucumuz Selçuk Yaşar’ın vizyonuyla yenilikçi, sağlıklı ve tüketiciye değer katan ürünler üretmeyi sürdürüyoruz. Nice nesiller Pınar’la büyümeye devam edecek. Pınar, sağlık, yenilik, yaşam pınarı olmayı sürdürecek’’ diye konuştu.

Vizyonuyla bir marka değil, bir sektör kurdu

Türkiye’de süt sektörü, 1970’li yılların başında Selçuk Yaşar’ın temellerini attığı toplumsal katkı modelinin üzerinde yükseldi. Ege Bölgesi’nde sütçülüğün gelişimi ile başlayan bu model çerçevesinde Türkiye’nin köylerinde sağılan sütler, tüm Türkiye’yle buluştu, çiftçiler aldıkları destekle üretim zincirine katıldı. Türkiye’de ilklerin altına imzasını atan Selçuk Yaşar, vizyonuyla sadece bir marka değil, bir sektör yarattı. 22 şirketi, iki vakfı ve 7500 kişiye sağladığı istihdam ile Yaşar Topluluğu’nun kurucusu ve Onursal Başkanı olan Selçuk Yaşar, 2001 yılında kurduğu ve 10 binden fazla öğrencisi bulunan Yaşar Üniversitesi’nin de Onursal Başkanı’dır.