Dünyanın en hızlı lastiği: Michelin Pilot Sport Cup 2

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin’in, Pilot Sport Cup 2 lastiklerine sahip olan Bugatti Chiron, 490,484 km/sa hızı aşarak dünyada bu sınırı aşan ilk otomobil unvanını kazandı.

Bugatti test sürücüsü Andy Wallace tarafından gerçekleştirilen rekor sürüşte MICHELIN Pilot Sport Cup 2 lastiklerin üzerinde, sadece Bugatti’de kullanılabileceklerini gösteren ‘BG’ işareti bulunuyor ve lastiklerin yolda kullanımı da tamamen yasal. Lastiklerdeki tek fark ise, rekortmen Chiron’da kullanılan lastiklerin dış kuşaklarının çok yüksek hızlarda dayanmak zorunda oldukları 5.300 g kuvvete göre güçlendirilmiş olmaları olarak öne çıkıyor.

EN İYİ ÜRETİM TEKNİKLERİ KULLANILDI

Bu sıradışı araç için, Michelin ve Bugatti mühendisleri lastiklerin ve şasinin ortak geliştirilmesi sürecinde işbirliği yaptı. En iyi üretim tekniklerinin kullanıldığı lastiklerle otomobilin eş zamanlı geliştirilmesi sayesinde, Bugatti Chiron’un lastik performansı optimum seviyelere ulaştı.

Bugatti Chiron için özellikle tasarlanan Pilot Sport Cup 2 lastiklerin geliştirilmesi esnasında, Michelin Fransa’nın Ladoux şehrindeki Teknoloji Merkezini ve ABD, Charlotte SC’deki tesisini kullandı. Bu tesislerde lastikler üzerinde en aşırı testlerin yürütülebilmesi için özel makineler çalıştırıldı. Bugatti Chiron’un erişebildiği aşırı hızlarda lastikleri test etmek için Michelin, Space Shuttle’a takılan lastikleri test etmek için tasarlanan ve 510 km/saate kadar test gerçekleştirebilen bir test makinesi kullandı.

TEK ORJİNAL EKİPMAN LASTİĞİ

Michelin Lastik Tasarım Lideri Pierre Chandezon, “Michelin olarak bu rekorun asli bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu rekor, bizimle Bugatti arasında neredeyse 20 yıla dayanan ilişkinin bir meyvesi. Bu süre zarfında kurulan güven duygusu sayesinde, Michelin’in Chiron için tek orijinal ekipman lastiğini geliştirmesine olanak sağladı’’ diye konuştu.

Sıra dışı hız kapasitesi ve yüksek güvenlik seviyelerine ek olarak, MICHELIN Pilot Sport Cup 2 lastikler otomobilin yollardaki konforuna da katkıda bulunarak Bugatti Chiron sahiplerinin bu prestijli süper otomobilin keyfini her sürüş koşulunda çıkarmalarını sağlıyor.