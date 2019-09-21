Elektra Elektronik, 2020 yılında Ar-Ge Merkezi Kuracak

Üretim kapasitesi, çalışan sayısı, ihracat oranı ve Ar-Ge yatırımları açısından Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektörünün lider firması olan Elektra Elektronik, 6 kıtada 60 ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştiriyor. 40 yıldır güçlü Ar-Ge çalışmaları sonucunda sektöründeki ilklere ve öncü ürünlere imza atan Elektra Elektronik, “Atılım Yılı” ilan ettiği 2019 yılında İstanbul Esenyurt’taki mevcut fabrikasının kapasitesini iki katına çıkaracak bir yatırım gerçekleştiriyor. Yeni yatırımı ile Ar-Ge alanındaki çalışmalarını daha da genişleten şirket, TÜBİTAK ortaklı projelere de yoğunlaşmış durumda. ODTÜ ve YTÜ işbirliğiyle gerçekleştirdiği projelerden biri onaylanan, diğeri ise yazım sürecinde olan Elektra Elektronik, bu iki TÜBİTAK TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) projesi ile sanayi-üniversite işbirliği projelerini destekliyor. 2020 yılında Ar-Ge merkezi kurulum sürecini başlatmayı hedefleyen Elektra Elektronik, Almanya’da yer alan şirketi ve Çin ile Amerika’da konumlanan satış ofisleriyle yurt dışı faaliyetlerini genişleterek trafo ve elektronik ürünler alanında dünyanın tercih ettiği global bir Türk markası olma yolunda hızla ilerliyor.